Полицейский арестован на Кубани по обвинению в наезде на пешехода

09 марта 2022, 13:03

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Инспектор ДПС в Краснодарском крае арестован по обвинению в том, что сбил насмерть женщину-пешехода и скрылся с места происшествия, сообщили следователи.

По версии следствия, 43-летний инспектор ДПС утром 3 марта ехал на автомобиле знакомого в станице Павловской и превысил скорость, после чего, не справившись с управлением, сбил 56-летнюю женщину.

"После ДТП сотрудник полиции переместил пострадавшую на переднее пассажирское сиденье автомобиля и перевез на улицу Первомайскую, где оставил на земле, после чего скрылся. Смерть потерпевшей наступила в тот же день в результате причиненных ей повреждений", - сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

Полицейскому предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия (пункт «б» части 4 статьи 264 УК РФ). "По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Управление МВД по Краснодарскому краю не прокомментировало, по состоянию на 13.00 мск, версию следствия на своем сайте и в Instagram-аккаунте. Часть 4 статьи 264 УК РФ предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

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