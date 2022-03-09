Мария Кривенко. Скриншот со страницы https://vk.com/wall-62794641_1354?z=photo-62794641_457239560%2Falbum-62794641_00%2Frev.

09 марта 2022, 03:40

Глава ростовского "Яблока" арестована на десять суток

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд признал председателя регионального отделения партии «Яблоко» Марию Кривенко, задержанную в день антивоенной акции в Ростове-на-Дону, виновной в мелком хулиганстве. 

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в разных городах России прошла антивоенная акция.  На акции в Ростове-на-Дону были задержаны по крайней мере 63 человека. Активисты также сообщили о задержании председателя регионального отделения "Яблока" Марии Кривенко и члена партии Ярослава Ревенко.

Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Ленинский райсуд Ростов-на-Дону признал Марию Кривенко виновной в мелком хулиганстве  и назначил  ей 10 суток административного ареста , сообщила 8 марта партия "Яблоко" на своем сайте. Главу реготделения партии обвинили в том, что она нецензурно выражалась на улице и хватала за руки прохожих, отмечается в сообщении.

Судья не принял во внимание, что дома у Кривенко одна осталась мать-инвалид, которая больна коронавирусом, указали в партии. Защита планирует обжаловать арест, говорится в сообщении.

Кривенко задержали утром 6 марта у офиса партии и доставили в отдел, где она провела полтора суток, при этом с 6 на 7 марта ей пришлось ночевать в одной камере с бездомным и она не могла спать, сообщили в реготделении партии. В отделе силовой структуры на нее оказывали психологическое давление, угрожая «надолго посадить», заявили в партии. 

Накануне акции силовики задержали активистов Ростислава Павлищева и Марину Максакову на вокзале в Ростове-на-Дону и составили на них протоколы за мелкое хулиганство. Сами они считают, что задержания связаны с их гражданской позицией.

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Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Преследование активистов". Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Силовики задержали участников акции протеста в Новороссийске и Анапе", "Апелляционный суд признал арест адвоката Беньяша законным", "Задержанные в Сочи сторонники Навального пожаловались на действия провокаторов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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