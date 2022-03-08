Координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина. Фото: скриншот видео "Штаб Навального в Ростове-на-Дону" https://www.youtube.com/watchv=8XFqUerSPd4&feature=emb_logo

08 марта 2022, 05:16

Середкина сообщила об эмиграции

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший координатор штаба Навального* в Ростове-на-Дону Ксения Середкина сообщила, что эмигрировала. Свое решение она объяснила, в частности, усилившимся давлением на бывших соратников.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля штаб Навального* в Ростове-на-Дону был закрыт, а его координатор Ксения Середкина, по ее словам, покинула область. "Я переехала в другой регион, так как в своем мне неспокойно и тревожно", - заявила она.

Бывший координатор ростовского штаба Навального* Ксения Середкина сообщила об эмиграции. "Мне больно об этом писать, но я уехала из России", - написала она в своем Twitter.

Середкина уехала в Грузию еще в конце 2021 года, но открыто заявила об этом только сейчас. Свое решение эмигрировать она объяснила усилившимся давлением на бывших соратников и опасениями за ребенка, пишет 7 марта "ОВД-Инфо"*.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** организации внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Апелляционный суд признал арест адвоката Беньяша законным", "Задержанные в Сочи сторонники Навального пожаловались на действия провокаторов", "Силовики задержали участников акции протеста в Новороссийске и Анапе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

08 марта 2022, 10:12

08 марта 2022, 09:13

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