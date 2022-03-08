08 марта 2022, 05:16

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Бывший координатор штаба Навального* в Ростове-на-Дону Ксения Середкина сообщила, что эмигрировала. Свое решение она объяснила, в частности, усилившимся давлением на бывших соратников.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля штаб Навального* в Ростове-на-Дону был закрыт, а его координатор Ксения Середкина, по ее словам, покинула область. "Я переехала в другой регион, так как в своем мне неспокойно и тревожно", - заявила она.

Бывший координатор ростовского штаба Навального* Ксения Середкина сообщила об эмиграции. "Мне больно об этом писать, но я уехала из России", - написала она в своем Twitter.

Середкина уехала в Грузию еще в конце 2021 года, но открыто заявила об этом только сейчас. Свое решение эмигрировать она объяснила усилившимся давлением на бывших соратников и опасениями за ребенка, пишет 7 марта "ОВД-Инфо"*.

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