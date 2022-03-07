Минобороны России заявило о тяжелой обстановке в Мариуполе

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Жители Мариуполя находятся в опасности и подвергаются обстрелам, в городе нет электричества и газа, сообщило сегодня Минобороны России. По подсчетам ООН, число погибших мирных жителей Украины, в том числе на территории ДНР и ЛНР, с начала спецоперации составило 406 человек.

Как писал " Кавказский узел ", жители сел под Мариуполем приехали на границу Ростовской области, они будут доставлены в места размещения. Минобороны России обвинило власти Украины в отсутствии реальных действий для эвакуации мирных жителей.

С 10.00 мск 7 марта в соответствии с объявленным "режимом тишины" были полностью остановлены все боевые действия, сообщило сегодня Минобороны России.

Обстановка в Мариуполе тяжелая, рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. "Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах", - отметил он. По его словам, жители Мариуполя подвергаются обстрелам при попытке выйти на улицу, у жилых домов размещаются огневые точки.

6 марта сорвалась вторая попытка начать эвакуацию жителей Мариуполя из-за отсутствия детальных договоренностей сторон конфликта по поводу перемещения гражданских лиц, заявил Международный Красный Крест. В ДНР сообщили об эвакуации из Мариуполя за сутки порядка 450 местных жителей.

Конашенков сообщил, что российские вооруженные силы взяли под контроль пять населенных пунктов. "Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь", - отметил он. Войска ЛНР взяли под контроль семь населенных пунктов, подразделения Народной милиции ДНР - пять, заявил представитель Минобороны.

По утверждению замкомандира батальона "Восток" ДНР Александра Семенова, Мариуполь полностью окружен, сообщило сегодня РИА "Новости".

Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о потерях с начала военной спецоперации. По его словам, погибли 47 человек, 179 получили ранения, проинформировал "Интерфакс".

ООН обновило данные о числе погибших на Украине мирных жителей

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало сегодня данные о числе погибших мирных жителей на Украине. За период с 24 февраля до полуночи 6 марта, по данным управления, пострадали 1 207 человек - 406 убиты и 801 ранен. Больше всего пострадавших на территории Донецкой и Луганской областей - 93 убитых и 435 раненых, в том числе на территории подконтрольной правительству Украины 70 убитых и 324 раненых, на территории ЛНР и ДНР 23 убитых и 111 раненых. На остальной территории Украины погибли 313 человек и 366 ранены, сообщило сегодня ООН.

В большинстве случаев причиной гибели людей послужили "удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары", - отмечается в сообщении на сайте организации. Реальное число погибших значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, однако сообщения о числе жертв поступают с задержкой, отмечается в сообщении.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".