Азербайджан дистанцировался от инцидента с армянскими военными

07 марта 2022, 16:59

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Информация Минобороны Армении о причастности азербайджанских военных к ранению двух армянских солдат и смерти одного из них не соответствует действительности, сообщило военное ведомство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сержант-контрактник Грач Манасарян сегодня умер по дороге в госпиталь от ранения, еще один армянский военнослужащий получил несмертельное ранение в результате обстрела со стороны Азербайджана, заявило Минобороны Армении.

Информация том, что один армянский военнослужащий погиб, а другой ранен в результате обстрела со стороны подразделений азербайджанской армии на границе с Нахичеванью, не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

Ведомство предположило, что армянская сторона таким образом пытается скрыть "недисциплинированность в своей армии и ее последствия". "Подразделения азербайджанской армии продолжают свою работу по обеспечению стабильности в регионе", - цитирует заявление Минобороны haqqin.az.

Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанских войск были обстреляны с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, и со стороны Армении, в обоих случаях азербайджанские военные открыли ответный огонь. Заявление Минобороны Азербайджана об обстрелах войсковых позиций не соответствует действительности, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха. Минобороны Армении также опровергло сведения о нарушении режима перемирия армянскими подразделениями.

После окончания военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об этом можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

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Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".