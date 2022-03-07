Кадыров опубликовал видеоотчет чеченского командира с Украины

07 марта 2022, 16:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чеченские бойцы на Украине выполняют задачи и прочесывают местность, отчитался командир батальона «Юг» Хусейн Межидов, видеоотчет которого опубликовал сегодня Рамзан Кадыров. Бойцы СОБР "Ахмат" также готовы к отправке на Украину, уточнил глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. 28 февраля муфтий Салах Межиев объявил, что чеченские бойцы, уехавшие на Украину, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха. Доктор шариатских наук Асвад Хареханов 2 марта разъяснил слова муфтия, отметив, что "защитить нашу страну от Запада - это ваджиб для нас". Таким образом он указал на обязательность участия чеченских военных в объявленном джихаде, отметили опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы.

Первое свидетельство присутствия чеченских военных на Украине появилось 26 февраля. На Украине были замечены 141-й специальный моторизированный полк «Север» (командир Магомед Тушаев), батальон «Юг» (командир Хусейн Межидов) и подразделение ОМОН «Ахмат-Грозный» (командир Анзор Бисаев), говорится в справках "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

Два видеоролика с отчетом Хусейна Межидова Рамзан Кадыров опубликовал сегодня в своем Telegram-канале. "Хусейн Межидов рассказывает, что никак не может наткнуться на бандеровцев и шайтанов", - пояснил глава Чечни в аннотации к видео.

Видеоролики записаны на улице населенного пункта. Позади Межидова, одетого в военную форму и вооруженного, видны другие военнослужащие и военная техника. В обоих роликах Межидов говорит на чеченском языке, но на видеоряд наложены субтитры с русскоязычным переводом.

На первом видео Межидов обращается к Рамзану Кадырову. "Мы все задачи, поставленные вами, выполняем на 100%. Каждый день выходим "прочесывать" местность. Везде идет работа", - отчитался, в частности, командир батальона. На втором видео Хусейн Межидов с улыбкой обращается к "бандеровцам и националистам". "Куда вы пропали? Я ищу вас", - приводится перевод его слов в субтитрах.

"Как видите, наши бойцы в хорошем расположении духа, они готовы выполнять поставленные задачи", - прокомментировал видео Рамзан Кадыров.

26 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров назвал задачи чеченских бойцов на Украине - выполнять приказы Путина и защищать украинский народ. При этом он добавил, что еще одной задачей чеченских военных является сведение «личных религиозных счетов». Позднее он объявил награду в размере 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов и чеченцев, которые участвуют в боях на стороне Украины. 4 марта Кадыров пояснил, что задача чеченских подразделений - покарать тех, кто убивал мирных жителей в Донбассе и Одессе - это джихад.

Сегодня ночью он разместил там же видео с построения военных в Чечне. "Бойцы ждут своего часа. Они буквально рвутся на помощь жителям Донбасса. Днем состоялось построение личного состава одного из легендарных и самых боеспособных подразделений в системе ФСВНГ РФ - СОБР "Ахмат". Бойцы, среди которых более 60 человек из рода Кадыровых, в полном боевом снаряжении продемонстрировали готовность выдвинуться на помощь украинскому народу в район проведения спецоперации", - написал Рамзан Кадыров.

Он заверил, что "в случае необходимости" представители рода Кадыровых, помимо собравшихся на построении, готовы направить на Украину "еще больше живой силы из нашей фамилии". "Я лично знаком с каждым бойцом из личного состава СОБР "Ахмат". Командиром спецназа является мой дорогой брат, боевой офицер Абусупьян Вайханов. Никто из подразделения не намерен особо церемониться [с противником]. В спецоперации на Украине уже принимают участие родные, двоюродные и троюродные братья тех, кто верой и правдой служит в СОБР "Ахмат"", - написал глава Чечни.

На Украине чеченские военные пытаются использовать тактику тотальных проверок. Так, чеченские силовики изучают содержимое смартфонов у беженцев, отчитался один из них на видео, опубликованном в Telegram-канале Рамзана Кадырова. Проверка фото и переписки для Чечни привычная практика, и кадыровцы применили ее на Украине, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Алексей Малашенко.

Напомним, 27 февраля Рамзан Кадыров раскритиковал военное руководство России за медлительность и неэффективность боевых действий на Украине и призвал Владимира Путина "начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины". 1 марта, сообщив о гибели на Украине двух чеченских бойцов, Кадыров повторил призыв к крупномасштабным боевым действиям, а в ночь на 4 марта попросил Путина отдать приказ о взятии Харькова и Киева.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

"Кавказский узел" также писал, что 6 февраля на сайте Change.org была опубликована петиция за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чечни. В обращении, автором которого является оппозиционный политик Илья Яшин, включены политические, экономические и правозащитные требования. Оно напоминает, что в Чечне практически не работают российские законы, что Кадыров сформировал в регионе лояльную лично ему региональную армию, публично признаваясь, что так и не смог решить экономические проблемы республики. К утру 8 февраля под петицией подписались более 100 тысяч человек, по данным на 7 марта, число подписантов составляло более 262 тысяч. Популярность петиции за отставку Рамзана Кадырова существенно превысила популярность петиций за отставку Путина и других известных политиков, проанализировал "Кавказский узел". Петиция не приведет к отставке Кадырова, но способна донести до Кремля месседж о наличии в России инакомыслия, считает социолог Алексей Левинсон.

Петиция за отставку Кадырова появилась на фоне случая с Заремой Мусаевой, супругой федерального судьи Сайди Янгулбаева, которая 20 января силой была доставлена из Нижнего Новгорода в Чечню. После этого Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. Из-за этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года, а другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. С чего начинался конфликт, какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль в этом сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова". Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".