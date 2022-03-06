Красный Крест призвал Москву и Киев детализировать вопрос об эвакуации мирных жителей

06 марта 2022, 22:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сегодня сорвалась вторая попытка начать эвакуацию жителей Мариуполя из-за отсутствия детальных договоренностей сторон конфликта по поводу перемещения гражданских лиц, заявил Международный Красный Крест. В ДНР сообщили об эвакуации из Мариуполя за сутки порядка 450 местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. 5 марта российская сторона сообщила, что открыла гуманитарные коридоры и объявила о введении режима тишины для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи. Вечером того же дня Минобороны России заявило о возобновлении наступательных действий, обвинив украинские власти в нежелании "воздействовать на националистов или продлить режим тишины". Сегодня военное ведомство отчиталось о выведении из строя военного аэродрома в Староконстантинове, а также о восьми сбитых боевых самолетах.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. По данным ООН, жертвами конфликта на Украине к 4 марта стали не менее 1058 гражданских лиц, из них 351 человек был убит и 707 получили ранения. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Эвакуация мирного населения срывается из-за отсутствия четких договоренностей сторон

Международный Комитет Красного Креста сегодня сообщил о том, что сорвалась вторая попытка начать эвакуацию жителей Мариуполя, число которых оценивается в 200 тысяч человек.

«Неудачи предпринятых вчера и сегодня попыток вновь заставляют обратить внимание на отсутствие подробного и реально действующего соглашения между сторонами в конфликте. […] Чтобы безопасное перемещение гражданских лиц стало реальностью, стороны должны согласовать его между собой не просто в принципе, но и проработать все детали и параметры, в частности следующие моменты: конкретные время, места и маршруты эвакуации и другие логистические подробности; какие люди могут быть эвакуированы на добровольной основе; разрешает ли также соглашение доставить в города гуманитарную помощь», - говорится в сообщении на сайте организации.

Она также подчеркивает, что сотрудники МККК сегодня до возобновления боевых действий начали открывать эвакуационный маршрут из Мариуполя, они остаются в городе и готовы содействовать дальнейшим попыткам, «если стороны заключат подробное соглашение, за выполнение и соблюдение которого будут отвечать только сами договаривающиеся».

Ранее сегодня Мариупольский горсовет объявил о начале эвакуации горожан. 300 человек, по данным властей ДНР, к полудню уже были эвакуированы в Донецкую Народную республику. Из окруженного Мариуполя сегодня удалось эвакуироваться в направлении Новоазовска еще 150 мирным жителям, сообщил вечером представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, во время эвакуации колонну выезжавших мирных жителей была обстреляна, и в результате двое гражданских погибли и четверо получили ранения, передает "Интерфакс".

Власти Горловки решили 8 марта начать эвакуацию женщин, детей и стариков, сообщило также со ссылкой на мэра города Иван Приходько агентство.

Отметим, что третий раунд переговоров может состояться в понедельник, 7 марта. Об этом вчера, 5 марта, в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Минобороны России отчиталось о действии военных

Сегодня высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице, сообщил сегодня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по его словам, сегодня было сбито в воздухе три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата, всего за вчерашний и неполный сегодняшний день ВВС Украины потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета. Подразделения народной милиции ДНР развивают наступление в городской черте Мариуполя с северо-западного и восточного направления, заявил Игорь Конашенков, слова которого приводятся в сообщении на сайте Минобороны России.

Он также указал, что российские Вооруженные Силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса, и призвал работников этих предприятий покинуть их территории.

Стоит отметить, что Украина информировала МАГАТЭ о том, что в настоящее время руководство Запорожской АЭС подчиняется приказу командующего российскими силами. "Украина сообщила сегодня Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что, хотя штатный персонал продолжал эксплуатировать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), руководство станции в настоящее время подчиняется приказу командующего российскими силами, которые взяли под свой контроль площадку на прошлой неделе", - говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которое цитирует РИА "Новости".

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