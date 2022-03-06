Эвакуация жителей Мариуполя объявлена на фоне боевых действий

06 марта 2022, 13:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мариупольский горсовет объявил о начале эвакуации горожан, и 300 человек, по данным властей ДНР, уже эвакуированы в Донецкую Народную республику. Российские войска вывели из строя военный аэродром в Староконстантинове, а также сбили восемь боевых самолетов, отчиталось Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. 5 марта российская сторона открыла гуманитарные коридоры и объявила о введении режима тишины на Украине для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи. Вечером того же дня Минобороны России заявило о возобновлении наступательных действий на Украине и взятии под контроль нескольких населенных пунктов.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. По данным ООН, жертвами конфликта на Украине к 4 марта стали не менее 1058 гражданских лиц, из них 351 человек был убит и 707 получили ранения. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Мариупольский горсовет объявил сегодня об эвакуации мирного населения города. "По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины", - цитирует сообщение пресс-службы горсовета "Интерфакс".

Людей решено вывозить муниципальными автобусами, но можно выехать из города и на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта исключительно за автобусами. В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста, пишет агентство.

Из окруженного Мариуполя на территорию ДНР эвакуированы более 300 человек, сообщил сегодня штаб территориальной обороны республики. "ДНР эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек", - цитирует сообщение штаба агентство.

Российские военные продвинулись на 11 километров и взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажання, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны России.

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Вечером 5 марта нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, девять складов боеприпасов и материально-технических средств и три радиолокационных поста", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Сегодня утром был нанесен удар "высокоточным оружием большой дальности" и выведен из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове, заявило министерство. "За прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2». Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и три радиолокационных станции ВСУ. Ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300", - рапортовало Минобороны.

Всего за время операции "поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины", в том числе 76 пунктов управления и узлов связи, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 71 радиолокационная станция. Уничтожены 93 самолета, 778 танков и других бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной автотехники и 62 беспилотника, сообщило министерство.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".