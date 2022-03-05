Российские войска возобновили наступление на Украине

05 марта 2022, 22:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобороны России заявило о возобновлении наступательных действий на Украине и взятии под контроль нескольких населенных пунктов. Посольство Индии сообщило об эвакуации всех своих граждан,заблокированных ранее под Харьковом. По данным ООН, жертвами конфликта на Украине с 24 февраля стали не менее 1058 гражданских лиц.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 марта Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Российская сторона открыла гуманитарные коридоры и объявила о введении режима тишины на Украине для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи, сообщило сегодня Минобороны России.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Российские военные пошли в наступление

Российские Вооруженные силы возобновили наступательные действия "в связи с нежеланием украинских властей воздействовать на националистов или продлить режим тишины", сообщил сегодня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены", - заявил Конашенков, слова которого приводятся на сайте Минобороны России. По словам Конашенкова, подразделения российских войск наступают широким фронтом и взяли под контроль населенные пункты Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка.

Также в Мионобороны сообщили, что сегодня продолжались наноситься удары по объектам военной инфраструктуры Украины. За 5 марта уничтожены в том числе пять радиолокационных станций, два зенитных ракетных комплекса ПВО "Бук М-1", сбито пять самолетов, уничтожен вертолет и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2". Всего за время операции поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины, заявило российское оборонное ведомство.

По его данным, группировка войск ЛНР и ДНР также продолжает наступательные действия и берет под контроль новые пункты, их продвижение составило семь километров. "Группировка войск Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия и овладела пунктами Голиково, Невское и Катериновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное", - рассказал на брифинге Игорь Конашенков.

Российские военные взяли под контроль военную базу вооруженных сил Украины, расположенную неподалеку от села Раденьск Херсонской области, сообщил со ссылкой на информацию Минобороны России "Интерфакс". "Предположительно, подготовку здесь проходили различные подразделения - морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы. На базе могло размещаться около четырех тысяч бойцов. В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения", - процитировало сообщение Минобороны России агентство.

ДНР и индийское посольство сообщили об эвакуации людей из зоны боев

Сегодня из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район по гуманитарному коридору в общей сложности эвакуированы 84 человека, из них 21 ребёнок, 32 женщины и 31 мужчина, сообщил в своем Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР. Гражданские покидали место боевых действий на личном автотранспорте и автобусах в сопровождении полиции ДНР, указано в сообщении.

Посольство Индии сообщило об эвакуации всех своих граждан из-под Харькова. По его данным, все блокированные в поселке Песочин под Харьковом граждане Индии были эвакуированы из зоны операции. По данным дипмиссии, из-за боевых действий в поселке оказались заблокированы 298 индийских студентов. За ними были высланы несколько автобусов. «Дипмиссия продолжит находиться на связи с ними во время всей поездки», - приводит сообщение индийского посольства на Украине РИА Новости.

Украина готовит новые гуманитарные коридоры из Сум, Харькова и Херсона, также планируется эвакуация из пригородов Киева, сообщила сегодня вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, украинская сторона постоянно ведет переговоры по новым гуманитарным коридорам, а также выразила надежду, что 6 марта будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди. Вице-премьер добавила, что в этом случае особенно важна помощь Красного Креста, который должен стать посредником в процессе организации гуманитарных коридоров, передает РИА "Новости".

По меньшей мере 1 058 гражданских лиц были убиты или ранены на Украине с 24 февраля, сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека. С 4:00 24 февраля по 00:00 4 марта был убит 351 человек и 707 получили ранения, заявили в УВКПЧ, передает ТАСС.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".