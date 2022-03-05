Работа курорта "Эльбрус" ограничена в связи с непогодой

05 марта 2022, 19:25

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Часть канатных дорог и трасс на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии временно закрыта в связи с метелью и сильным ветром.

На курорте "Эльбрус" закрыта третья очередь канатных дорог "Мир" - "Гарабаши", поднимающая на высоту 3847 метров, а также высокогорная трасса "Гарабаши" - "Мир", пишет со ссылкой на администрацию курорта "Интерфакс".

Управление МЧС по республике объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 32 м/с, ожидаемого в горных районах, а также об опасности схода снежных лавин.

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"Кавказский узел" ранее писал, что 18 января курорт "Эльбрус" был также закрыт на фоне непогоды.

Приэльбрусье - зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня идет снег при температуре -17 градусов, скорость ветра - до 4 метров в секунду. Ночью снегопад продолжится, скорость ветра снизится до 3 м/с, температура - до -18 градусов. 6 марта осадков не ожидается, скорость ветра составит 2 м/с, температура вновь повысится до -17. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Рекомендации для тех, кто решил посетить кавказские горы зимой, "Кавказский узел" собрал в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".