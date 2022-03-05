Житель Дагестана погиб на Украине

05 марта 2022, 17:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец села Гапшима, сержант контрактной службы Джабраил Маллаев погиб в ходе военной спецоперации на Украине, сообщила администрация Акушинского района Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов сообщил 26 февраля о гибели на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он отметил, что офицер с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса. Меликов также рассказал, что посетил семью погибшего и пообещал им помощь. Президент России Владимир Путин присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за подвиг в ходе спецоперации на Украине.

Администрация Акушинского района Дагестана сообщила о гибели земляка в ходе спецоперации на Украине. "При выполнении своего воинского долга в ходе специальной операции на Украине погиб наш земляк, уроженец села Гапшима, сержант контрактной службы Маллаев Джабраил Габибуллаевич. Выражаем искренние соболезнования жене, родным и близким Джабраила", - говорится в сообщении от 4 марта на странице администрации района в Instagram.

К 17.10 мск публикация на странице администрации района в Instagram, на которую подписаны 14,2 тысячи человек, набрала 1000 просмотров и 126 комментариев. Пользователи сети выразили соболезнования семье погибшего.

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля, но Минобороны России впервые признало потери лишь 27 февраля, при этом не уточнив число погибших. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, после этого новые данные не озвучивались. 26 февраля, за день до сообщения Минобороны о потерях, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели военнослужащего из Дагестана. С 28 февраля о гибели земляков начали сообщать руководители и других регионов юга России. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".