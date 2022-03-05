Поиски двух азербайджанских военных ведутся в Лачинском районе

05 марта 2022, 17:17

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Двое азербайджанских военных сбились с пути в условиях метели в приграничном с Арменией Лачинском районе.

Военнослужащие срочной службы азербайджанской армии Мамедов Фарид Аждар оглу и Абдуллаев Фирдовси Маис оглу, перемещаясь на территории Лачинского района с одной боевой позиции на другую, сбились с пути из-за резкой смены погодных условий и метели. Незамедлительно начаты их поиски, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, поступившем "Кавказскому узлу".

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Напомним, Лачинский (армянское название - Кашатагский) район перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе. На карте, подготовленной "Кавказским узлом", указано, какие еще территории получил Азербайджан после войны. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".