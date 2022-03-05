05 марта 2022, 17:17

Поиски двух азербайджанских военных ведутся в Лачинском районе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двое азербайджанских военных сбились с пути в условиях метели в приграничном с Арменией Лачинском районе.

Военнослужащие срочной службы азербайджанской армии Мамедов Фарид Аждар оглу и Абдуллаев Фирдовси Маис оглу, перемещаясь на территории Лачинского района с одной боевой позиции на другую, сбились с пути из-за резкой смены погодных условий и метели. Незамедлительно начаты их поиски, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, поступившем "Кавказскому узлу".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Напомним, Лачинский (армянское название - Кашатагский) район перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе. На карте, подготовленной "Кавказским узлом", указано, какие еще территории получил Азербайджан после войны. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Минобороны Азербайджана отчиталось о состоянии спасенных военных", "Останки военнослужащего найдены в Нагорном Карабахе", "Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле автоколонны в Кельбаджарском районе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

05 марта 2022, 18:17

05 марта 2022, 17:21

  • 1 Житель Дагестана погиб на Украине

    Уроженец села Гапшима, сержант контрактной службы Джабраил Маллаев погиб в ходе военной спецоперации на Украине, сообщила администрация Акушинского района Дагестана.

05 марта 2022, 16:29

05 марта 2022, 15:11

05 марта 2022, 14:46

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи