Ликвидация пожара на территории рынка города Прохладный. Фото пресс-службы МЧС КБР https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4693696

05 марта 2022, 11:48

Женщина погибла при пожаре на рынке в Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пожар на рынке в Прохладном потушен на площади 900 квадратных метров, на месте происшествия найдено тело женщины, сообщило МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня утром, его тушили 44 человека, было задействовано девять единиц техники.

"Пожар на территории рынка города Прохладный полностью ликвидирован на площади 900 квадратных метров. На месте происшествия обнаружен труп женщины", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

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"Кавказский узел" ранее писал о пожаре на курорте "Эльбрус". 10 января там сгорело хозяйственное здание. В связи с происшествием работа курорта была ограничена.

Примечание:

"Жильцы дома в Нарткале пожаловались на бытовые условия", "Пожар в Нальчике привел к тяжбе между соседями", "Пожарные эвакуировали 50 жильцов нальчикской многоэтажки".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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