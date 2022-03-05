Женщина погибла при пожаре на рынке в Кабардино-Балкарии

05 марта 2022, 11:48

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Пожар на рынке в Прохладном потушен на площади 900 квадратных метров, на месте происшествия найдено тело женщины, сообщило МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня утром, его тушили 44 человека, было задействовано девять единиц техники.

"Пожар на территории рынка города Прохладный полностью ликвидирован на площади 900 квадратных метров. На месте происшествия обнаружен труп женщины", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

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"Кавказский узел" ранее писал о пожаре на курорте "Эльбрус". 10 января там сгорело хозяйственное здание. В связи с происшествием работа курорта была ограничена.