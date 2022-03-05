Боевые расчёты дивизиона зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-300 «Фаворит» 4-ой армии ВВС. Фото пресс-службы МО России https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12411624@egNews

05 марта 2022, 10:29

Зенитчики в Ростовской области отработали уничтожение крылатых ракет

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащие Южного военного округа провели в Ростовской области учения по уничтожению крылатых ракет. В маневрах были задействованы комплексы С-300 "Фаворит" и "Панцирь-С".

По данным пресс-службы Южного военного округа (ЮВО), в учениях по противовоздушной обороне в Ростовской области приняли участие более 100 военных и более 20 единиц вооружения и военной техники.

В маневрах также приняли участие расчёты дивизиона зенитных ракетных систем С-300 "Фаворит" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", отметила пресс-служба.

"Военнослужащие в ходе плановой тренировки по противовоздушной обороне уничтожили крылатые ракеты условного противника электронными пусками. В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Ростовской области зенитчики ЮВО выполнили нормативы по развертыванию С-300, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей", – привел сегодня Интерфакс сообщение пресс-службы ЮВО.

Напомним, что утром 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине, 27 февраля Минобороны России впервые признало потери, а 2 марта ведомство сообщило, что в ходе спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. Подробнее об этом военном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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