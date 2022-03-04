Минобороны России объяснило провокацией стрельбу у Запорожской АЭС

04 марта 2022, 13:47

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Стрельбу и пожар около Запорожской АЭС устроили диверсанты, чтобы спровоцировать обвинения в адрес России, заявило российское Минобороны. С начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили более 1800 военных объектов, отчиталось ведомство.

Как писал "Кавказский узел", российские войска взяли под контроль Энергодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию еще 28 февраля, сообщило сегодня Минобороны России после того, как глава МИД Украины заявил, что пожар в здании тренировочно-учебного центра рядом с АЭС начался в результате обстрела. При этом 3 марта украинская сторона уведомила МАГАТЭ о том, что большое количество танков и пехоты «совершили прорыв сквозь блокпост» по направлению к Энергодару, заявил в тот же день гендиректор МАГАТЭ.

3 марта Минобороны России заявило о готовности к созданию гуманитарных коридоров для вывоза людей из крупных городов Украины в безопасные места. Обстановку в Мариуполе оборонное ведомство охарактеризовало как катастрофическую, а в Киеве, Харькове и Сумах - как крайне сложную.

Инцидент у Запорожской АЭС был «чудовищной провокацией» диверсантов с целью обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения, заявил сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он пояснил, что сегодня ночью на охраняемой территории около АЭС мобильный патруль Росгвардии "подвергся нападению" со стороны диверсионной группы, которая "с целью спровоцировать ответный огонь по зданию" открыла стрельбу из окон учебного-тренировочного комплекса.

"Ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса", - цитирует заявление Конашенкова РБК.

Российское Минобороны отчиталось об уничтожении более 1,8 тысячи военных объектов

Российские военные с начала спецоперации уничтожили более 1800 военных объектов Украины, сообщил сегодня Игорь Конашенков. "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 59 радиолокационных станций", - сказал он.

Конашенков добавил, что также уничтожено 49 самолетов Вооруженных сил Украины на земле и 13 - в воздухе, а также 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета и 54 беспилотника, пишет РИА Новости.

В свою очередь группировки войск ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты, добавил Игорь Конашенков. "Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск", - сказал он.

Войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров, уточнил представитель Минобороны. "Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка. Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина", - приводит его слова агентство.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля, Минобороны России впервые признало потери 27 февраля, при этом не уточнив число погибших. 2 марта ведомство сообщило, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. Подробнее об этом военном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Напомним, 3 марта по итогам второго раунда переговоров делегации России и Украины смогли договориться о мерах безопасности при эвакуации мирных жителей и поставке лекарств и продовольствия в города Украины. Однако представитель украинской делегации Михаил Подоляк отметил, что Украина на переговорах не получила результатов, на которые рассчитывала.

Ранее, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. 27 февраля он отказался провести переговоры на территории Белоруссии, однако на следующий день первый раунд переговоров все же прошел в Гомельской области Белоруссии. На переговорах 28 февраля делегации России и Украины нашли точки соприкосновения, основной темой обсуждения стало прекращение огня.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".