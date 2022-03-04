Кадыров призвал Путина отдать приказ о взятии Киева и Харькова

04 марта 2022, 12:37

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Военный конфликт на Украине затянулся при том, что там гибнут российские солдаты, заявил Рамзан Кадыров, призвав Владимира Путина отдать приказ о захвате крупных украинских городов.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля Рамзан Кадыров раскритиковал военное руководство России за медлительность и неэффективность боевых действий на Украине и призвал Владимира Путина "начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины". 1 марта, озвучив данные о гибели на Украине двух чеченских бойцов, Кадыров вновь озвучил призыв к крупномасштабным боевым действиям. 3 марта он призвал Путина как верховного главнокомандующего не останавливать спецоперацию на Украине.

Заявление Рамзана Кадырова о неэффективности действий российских войск на Украине не было критикой в адрес Владимира Путина, глава Чечни высказал свое мнение как военный генерал, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сегодня ночью Рамзан Кадыров попросил Путина отдать приказ о взятии Харькова и Киева. "Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно. Я уверен, что они могут принести больше пользы, чем сидя на позициях. Это уже продолжается день, два, неделю, это для нас нехорошо... Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец. Я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там", сказал Кадыров в аудиообращении на русском языке, разместив его в своем Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что считает несправедливым невнимание к потерям среди бойцов. "Переговоры – это хорошо, демократия, свобода слова, жизнь человека – это хорошо. Но гибнут наши братья, наши близкие, друзья. На это никто не обращает внимания. Поэтому это уже, я считаю, несправедливо", - сказал он.

Первое свидетельство присутствия чеченских военных на Украине появилось 26 февраля, но до 1 марта Рамзан Кадыров опровергал сообщения о потерях, говорится в справках "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля, но Минобороны России впервые признало потери лишь 27 февраля, при этом не уточнив число погибших. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. 26 февраля, за день до сообщения Минобороны о потерях, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели военнослужащего из Дагестана. С 28 февраля о гибели земляков начали сообщать руководители и других регионов юга России.

3 марта по итогам второго раунда переговоров делегации России и Украины смогли договориться о мерах безопасности при эвакуации мирных жителей и поставке лекарств и продовольствия в города Украины. Однако представитель украинской делегации Михаил Подоляк отметил, что Украина на переговорах не получила результатов, на которые рассчитывала.

Ранее, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. 27 февраля он отказался провести переговоры на территории Белоруссии, однако на следующий день первый раунд переговоров все же прошел в Гомельской области Белоруссии. На переговорах 28 февраля делегации России и Украины нашли точки соприкосновения, основной темой обсуждения стало прекращение огня.

Минобороны России 3 марта заявило о готовности к созданию гуманитарных коридоров для вывоза людей из крупных городов Украины в безопасные места. Обстановку в Мариуполе оборонное ведомство охарактеризовало как катастрофическую, а в Киеве, Харькове и Сумах - как крайне сложную.

Подробнее об этом военном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Рамзан Кадыров еще в декабре 2021 года публично заявлял, что украинский вопрос – это его уровень, и, если бы ему поручили, то он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента тогда напомнил Кадырову, что внешняя политика государства – прерогатива Владимира Путина. Кадыров в ответ назвал свои слова личной позицией. Говоря о вводе войск на Украину, глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации, но уловил веяния из Кремля, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

С 2009 года Рамзан Кадыров носит звание генерал-майора милиции (позднее - полиции), а 22 июля 2020 года Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора. На "Кавказском узле" размещена биографическая справка о Рамзане Кадырове.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".