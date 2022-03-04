04 марта 2022, 11:46

Двое жителей Ингушетии осуждены по делу о нападении на почту

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Карабулакский районный суд вынес обвинительный приговор двум 25-летним местным жителям по делу о нападении на почтовое отделение.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2019 года Карабулакский районный суд приговорил одного из участников нападения на почту к 8 годам и 10 дням исправительной колонии строгого режима, еще одного - к шести годам.

8 февраля 2019 года при ограблении отделения почты в Карабулаке получил ранение сотрудник частной охранной фирмы, нападавшим удалось скрыться. По данным следователей, было похищено 400 тысяч рублей. К 12 февраля силовики задержали пятерых подозреваемых в нападении, а на следующий день МВД сообщило, что полицейские нашли их схрон. 4 июля того же года Следком проинформировал, что расследование завершено и дело передано в суд.

Карабулакский районный суд вынес приговор двум 25-летним местным жителям, признав их виновными по ч. 4 ст. 162 и ч. 2 ст. 222 УК России (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему; незаконный оборот оружия).

Судом установлено, что шестеро вооруженных мужчин в феврале 2019 года совершили разбойное нападение на работников отделения почтовой связи в Карабулаке. Угрожая работникам, они похитили около 400 тысяч рублей, поступивших для выплаты пенсий. При этом один из них ранил охранника, сообщила прокуратура Ингушетии.

Нападавшие скрылись, но затем пятеро были задержаны и заключены под стражу. Шестой подозреваемый был объявлен в международный розыск. "Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимым наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому. Ранее трое их подельников были осуждены...", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Уроженец Ставрополья задержан по делу о рейде Басаева на Дагестан", "Владельцем схрона с оружием в Ингушетии назван убитый боевик", "МВД сообщило о задержании грабителей банков на Кубани и в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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