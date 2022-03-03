03 марта 2022, 22:10

Суд восстановил Кардангушева в должности главы Ассоциации фермерских хозяйств Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сегодня 16-й Апелляционный Арбитражный суд вынес решение о восстановлении Казбека Кардангушева в должности председателя Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Кабардино-Балкарии. Суд обязал республиканское управление Минюста и Инспекцию федеральной налоговой службы по Нальчику восстановить сведения о нем в ЕГРЮЛ.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня 2019 года в Нальчике прошло собрание членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Кабардино-Балкарии. Участники собрания избрали новым руководителем фермера Инала Алакаева. При этом прежний президент ассоциации Казбек Кардангушев, заявил, что не утратил свои полномочия, и назвал собрание в Нальчике нелегитимным. 27 июня 2019 года он обратился в прокуратуру с просьбой проверить легитимность избрания своего преемника. 21 января 2020 года Кардангушев обратился в суд с иском, в котором просил признать свое отстранение от должности руководителя АККОР незаконным. 12 февраля 2021 года участники собрания в Нальчике единогласно избрали Кардангушева главой Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов республики.

5 апреля 2021 года суд отказал Кардангушеву в требовании признать свое отстранение от должности руководителя АККОР незаконным. Однако сегодня 16-й Апелляционный Арбитражный суд изменил это решение. Он признал недействительными итоги общего собрания АККОР от 2019 года и незаконными - распоряжения управления Минюста о внесении изменений в учредительные документы АККОР, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Аслан Жаноков, представляющий интересы Кардангушева.

Суд обязал Министерство юстиции по Кабардино-Балкарии восстановить в ЕГРЮЛ сведения о руководителе ассоциации - Кардангушеве Казбеке Хадисовиче, добавил Жаноков.

Сам Кардангушев отметил, что фермерское движение, которое он создавал более 30 лет, за два-три года после его отстранения "практически развалилось". "Фермеры остались каждый сам по себе. Фермерское движение по сути распалось", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Кардангушева, понадобится немало усилий, чтобы возродить ассоциацию, но у него есть идеи, которые он намерен реализовать и рассчитывает на поддержку своих единомышленников, а также надеется на конструктивный диалог с министром сельского хозяйства республики.

Примечание:

"Фермеры в Кабардино-Балкарии пожаловались на административные препоны для получения грантов", "Представитель фермеров Кабардино-Балкарии потребовал отстранить прокурора по делу Кардановой", "Фермер из Кабардино-Балкарии обвинен в мошенничестве на 1,1 миллиона".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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