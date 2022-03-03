Исламоведы указали на особенности похорон погибших на Украине мусульман

03 марта 2022, 23:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мусульман, погибших в боях, как правило, объявляют шахидами, однако это звание не приносит льгот семьям погибших. Правило хоронить умерших в первые сутки после смерти не строго соблюдается в отношении погибших в боях, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта Рамзан Кадыров сообщил, что два уроженца Чечни погибли на Украине, дату их гибели он не назвал, ещё шестеро получили ранения. Это "был их выбор профессии", уточнил он, добавив, что "эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран". В тот же день Абдулбек Тарамов и Тамирлан Исаев, погибшие на Украине, были похоронены на родине, их семьям обещано по миллиону рублей от фонда имени Кадырова. В Ингушетии были похоронены два участника спецоперации. 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов объявил о гибели на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова, сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин посмертно присвоил Гаджимагомедову звание Героя России.

Первое свидетельство присутствия чеченских военных на Украине появилось 26 февраля, но до 1 марта Рамзан Кадыров опровергал сообщения о потерях, говорится в справках "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине". В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Хотя мусульманина необходимо похоронить в первые сутки после смерти, но ситуация, когда тело покойного предают земле позже. довольна частая, и не только с погибшими в боевых действиях, заявил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Почти все выходцы с Кавказа, живущие по России или в Европе отправляют тело умершего земляка на родину. Например, так поступают живущие на Севере кавказцы - в Сургуте, Новом Уренгое. Они собирают средства, чтобы отправить хоронить домой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чеченские бойцы, уехавшие на Украину для участия в военном конфликте, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха, объявил муфтий республики Салах Межиев. Война в Украине является благословенной для мусульман, а погибшие на этой войне "безусловно станут шахидами" (погибшими на пути Аллаха), перевело 28 февраля слова муфтия Чечни Салаха Межиева издание "Кавказ.Реалии".

При объявлении погибшего шахидом почести ушедшему в иной мир мало отражаются на его семье, отметил Ярлыкапов. "Каких-то особых почестей никто семье не воздаёт. Это же конкретный человек считается шахидом, а не вся семья", - пояснил он.

Звание шахида - духовное и не сродни светскому герою, отметил директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов. "Шахид - это не обязательно человек, погибший в битве. Это может быть любой мусульманин, который, по предположению окружающих, умер смертью свидетеля божественной милости. Он как бы видел истинность существования Бога. Это индивидуальное состояние", - сказал онткорреспонденту "Кавказского узла".

Называть шахидами всех погибших участников войн из числа мусульман - это распространенная традиция, даже если порой они воевали друг против друга. "Например, и в Ираке, и в Иране, солдаты, погибшие на ирано-иракской войне, одинаково именуются шахидами",- отметил Аликберов.

Муфтий Чечни как духовное лицо имел право объявить джихад, однако ему следовало указать, что речь в данном случае идет лишь о профессиональных военных и не касается обычных мусульман, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы. "После слов чеченского муфтия участники спецоперации смогут объяснить свои действия тем, что это джихад. Лично я не считаю целесообразным поощрение отъезда мусульман на Украину", - отметил ранее профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук, исламовед Леонид Сюкияйнен.

Джихад разделяется на несколько видов: "джихад сердца" - борьба со своими недостатками, "джихад языка" - разрешение одобряемого и запрет порицаемого, "джихад руки" - наказание преступивших закон и нравственные нормы, "джихад меча" - вооруженная борьба с неверными, падшие в которой обретают вечное блаженство. Военный джихад не включает в себя агрессивные войны, пограничные столкновения, межнациональную рознь и клановые противоречия, любые попытки завоевания, угнетения, колонизации и эксплуатации, а также насильственное склонение людей к принятию чужой веры, говорится в справке "Кавказского узла" "Джихад".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".