ООН насчитала 227 мирных жителей Украины убитыми при обстрелах

03 марта 2022, 17:29

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По меньшей мере 227 мирных жителей Украины убиты и 525 ранены за время военной операции российских войск на Украине, сообщил Верховный комиссар ООН. Украинские спасатели озвучили сведения о 2000 убитых мирных жителях. Российские военнослужащие стреляют только по военным объектам, но жертвы среди населения неизбежны, заявил глава МИД России.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта Минобороны России отчиталось о том, что российские военные установили контроль над Херсоном. С начала военной спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения, сообщило ведомство. Генассамблея ООН в тот же день потребовала, чтобы "Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах".

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

По меньшей мере 227 мирных жителей были убиты и 525 ранены на Украине с 24 февраля, сообщило вечером 2 марта, управление верховного комиссара ООН по правам человека.

"С 4:00 утра 24 февраля 2022 года, когда началась военная акция Российской Федерации против Украины, до 12 часов ночи 1 марта офис ООН по правам человека зарегистрировал 752 гражданские жертвы на Украине: 227 убитых и 525 получивших ранения", - процитировало сообщение управления ТАСС.

По оценкам Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, с начала боевых действий погибли 2000 мирных жителей, но в ведомстве отметили, что это неточные данные, сообщило поздно вечером 2 марта Euronews.

Со 2 по 3 марта продолжались бомбардировки и обстрелы снарядами и реактивной артиллерией жилых кварталов и "целых населенных пунктов", сообщило сегодня Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Тяжелым ударам подверглись города Харьков, Изюм, а также села Яковлевка и Хорошево Харьковского района. В целом статистика потерь среди мирного населения поражает: погибло 34 человека, 285 получили ранения, из них 10 детей", - говорится в публикации на странице ведомства в Facebook.

Лавров признал наличие жертв среди мирных жителей

Российские военные делают все, чтобы избежать потерь среди мирных жителей, однако "любые боевые действия сопряжены, к сожалению, с жертвами, и не только среди военнослужащих, но и среди мирных граждан", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Наши военнослужащие, которые участвуют в специальной операции, они имеют жесткий приказ: использовать только высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры, и даже казармы, где расположены украинские военнослужащие, не подлежат какому-либо нападению, каким-либо ударам... Я не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц, но не мы придумали выражение collateral damage (сопутствующий ущерб), его придумали наши западные коллеги... Я могу только выразить соболезнования всем тем, кто является родным, близким [погибших]", - приводит сегодня слова Лаврова "Коммерсант".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".