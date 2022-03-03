Военные эксперты назвали небольшими потери российских войск на Украине

03 марта 2022, 17:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Число погибших на Украине военных, названное Министерством обороны России, выглядит небольшим с учетом численности российской группировки и продолжительности боевых действий, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны России впервые признало потери на Украине лишь 27 февраля, при этом не уточнив число погибших. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения.

26 февраля, за день до сообщения Минобороны о потерях, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели военнослужащего из Дагестана. С 28 февраля по 2 марта о гибели земляков сообщали также руководители других южных регионов – Калмыкии, Чечни, Ингушетии, Краснодарского края, Волгоградской области и Кабардино-Балкарии.

Озвученное Минобороны число погибших с российской стороны – это небольшие потери, считает доцент Российского экономического университета имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. "Каждая потеря – это трагедия как минимум для одной семьи. Но если смотреть с точки зрения масштабов операции и ее сложности, количества войск противника, то потери у российской стороны небольшие", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Во время "Пятидневной войны" в 2008 году погибли лишь несколько десятков российских военных, но эти "ситуации разные", уточнил он. "Грузия и Украина – разные страны как по территории, так и по мощи и количеству армий. Украина в разы сильнее Грузии. И задачи сейчас стоят совсем другие", - сказал Перенджиев.

Российская спецоперация на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии длилась с 8 по 12 августа 2008 года. 3 сентября 2008 года главный военный прокурор России обнародовал данные о том, что в боевых действиях погиб 71 российский военнослужащий и 340 были ранены. В феврале 2009 года замминистра обороны заявил, что погибли 64 военнослужащих (согласно пофамильному списку), трое пропали без вести и 283 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".

По его словам, полный поименный список потерь обычно не публикуется. "В данном случае Минобороны РФ опубликовало эту информацию, как мне кажется, не по своей воле. Это было приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ. Понятно, что со стороны российского общества был постоянный запрос на получение сведений. Кроме этого, украинская сторона публиковала другие цифры", - пояснил он.

Небольшими назвал озвученные Минобороны цифры и военный эксперт, начальник отдела евразийской интеграции Института развития СНГ при Шанхайской организации сотрудничества Владимир Евсеев. "Российской армии противостоит армия Украины в размере 60 тысяч. Столько человек сейчас участвует в действиях против спецоперации ВС РФ. Учитывая это количество и действительно большой театр военных действий, озвученная цифра – это небольшие потери на самом деле", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по его словам, потери могли быть еще меньше. "Такие потери обусловлены хорошим сопротивлением украинской армии", - подчеркнул он.

В целом публикация поименного списка потерь не публикуется, отметил Евсеев. "Такой практики в мире в целом нет. Могут просто какое-то количество назвать, но без поименного списка. Что касается решения Минобороны уже сейчас сообщить количество потерь, то это связано с тем, что разные источники, в основном украинские, публиковали [большие] цифры потерь с российской стороны", - добавил он.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Подробнее об этом военном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Потери российской армии небольшие, считает и доктор военных наук Константин Сивков. "За семь дней военных действий из примерно 150 тысяч человек, которые приняли участие в спецоперации, погибло всего около 500 человек. Это один человек из 300 военных. Учитывая общемировую практику, это очень маленькие потери. Это можно сравнить даже с санитарными потерями. Что касается количества раненых, то их количество тоже очень маленькое. Только трое человек из 300 получили ранения. На роту всего один раненый", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "мало кто публикует" поименный список погибших. "Особенно в ходе военных действий. Из последнего, что я помню, это пример Армении, которая с начала военных действий в Карабахе публиковала имена погибших. А вот Азербайджан держал это в тайне и только после войны дал количество потерь. В целом все страны считают это тайной и не публикуют подробную информацию", - отметил он.

Напомним, полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Азербайджан впервые озвучил данные о потерях среди военных лишь 3 декабря 2020 года, говорится в хронике "Кавказского узла" "Карабах: хроника войны-2020 и ее последствий". При этом Минобороны Нагорного Карабаха, на стороне которого выступала Армения, публиковало поименный список погибших и во время боевых действий, а позднее дополняло его.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".