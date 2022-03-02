Директор центра соцобслуживания в Дагестане обвинен в мошенничестве

02 марта 2022, 23:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В суд передано дело директора центра соцобслуживания Табасаранского района, который, по данным следствия, стал соучастником хищения более 600 миллионов рублей из бюджета.

По версии следствия, с 2017 по 2018 год директор центра социального обслуживания в Табасаранском районе Дагестана вошел в состав преступного сообщества, созданного должностными лицами министерства труда и социального развития республики. Участники сообщества, как установили следователи, вносили в госзадание ложные сведения о количестве нуждающихся в социальной помощи граждан, добивались увеличения бюджетных средств для центров соцобслуживания населения в городах и районах республики. Выделенные денежные средства в размере более 600 миллионов рублей были ими похищены, установило следствие.

Чиновнику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Табасаранский райсуд для рассмотрения по существу, сообщила сегодня на сайте прокуратура Дагестана.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что Следком предъявил обвинения в мошенничестве и служебном подлоге ректору Дагестанского государственного технического университета. По версии следствия, вместе с сообщниками он похитил более 90 миллионов рублей, предназначавшихся для выплаты стипендий, зарплат и премий, сообщило сегодня ведомство.