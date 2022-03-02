Активисты предупредили об угрозе экологии в ходе боевых действий на Украине

02 марта 2022, 02:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следствием боевых действий на Украине может стать не только гуманитарная, но и экологическая катастрофа, заявили в открытом письме к властям России экологи и активисты, в том числе ставропольские. Военные действия загрязняют воздух, водоемы и землю, указали активисты.

Как писал "Кавказский узел", ранее немедленно прекратить войну на Украине призвали в открытом письме к Владимиру Путину врачи и медсестры, в том числе из Дагестана.

Военная операция российских войск началась утром 24 февраля. 1 марта Минобороны России сообщило, что российские военные заблокировали выход украинских войск к Азовскому морю. Власти Харькова и Украины заявили сегодня о ракетном обстреле города, Минобороны России не прокомментировало эту информацию. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Российское экологическое общество по примеру врачей составило открытое письмо с призывом остановить спецоперацию в Украине, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» ставропольский активист, эколог, соучредитель профсоюза трудящихся Ставропольского края Андрей Фокин. Он сообщил, что письмо с названием «Открытое письмо участников экосообщества России о прекращении войны» опубликовано в сети.

Фокин рассказал, что состоит в нескольких экологических чатах в различных мессенджерах, тематика некоторых касается стройки мусоросжигательных заводов и ухода за водными объектами. В этих чатах есть строгие правила – «воздерживаться от политики», рассказал активист. По словам Фокина, он все же написал в один из чатов, что экологам не стоит быть в стороне от происходящего на Украине, и предложил составить петицию. «Мне ответили, что такое письмо уже существует. Дали ссылку на Google-документ», - сказал Фокин.

В письме, размещенном на сайте сервиса "Google Документы" и доступном для редактирования, экоблогеры, экологические журналисты, профессиональные экологи и экоактивисты выступили за немедленное прекращение боевых действий на территории Украины.

"Война — это не только гуманитарная, но и экологическая катастрофа. Она забирает жизни людей и животных. Она уничтожает природу, оставляя после себя выжженную землю. Она отравляет реки и озёра. Она отравляет воздух, которым мы дышим. Она отравляет само наше существование, и неважно, о каком народе идёт речь. Война не щадит никого, в ней нет победителей — только проигравшие. Война сводит на нет все наши усилия по борьбе с изменением климата. Перед лицом глобальной климатической катастрофы, из-за которой так или иначе пострадает каждый человек, мы должны объединиться и сотрудничать на благо всего мира, на благо каждого жителя планеты, раз и навсегда забыв про оружие", - говорится в письме.

Его авторы указали на риск "оказаться изгоями в мире, в котором не выжить без международного сотрудничества и поддержки" и призвали российские власти отказаться от боевых действий на Украине и начать переговоры.

По состоянию на 02.20 мск 2 марта под письмом опубликовано 1650 подписей экологов и активистов.

Фокин рассказал, что после подписания письма его фамилия не была опубликована автоматически. «Есть премодерация. Подписи проходят верификацию. То есть любому человеку, не имеющему отношения к экологии, поставить подпись не дадут», - сказал активист.

Журналист, редактор, основатель органик-издания LookBio Татьяна Лебедева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что нашла ссылку на письмо в одном из экологических сообществ в Facеbook. По ее словам, одного автора у письма нет, оно составлено коллективно, и «сама идея письма – также коллективная».

Главное в письме – гуманитарная составляющая, подчеркнула Лебедева. Однако помимо нее есть и экологическая проблема: использование ракет сильно загрязняет атмосферу, снаряды выделяют много углекислого газа, что способствует загрязнению воздуха, сказала она. «Ракеты оставляют углеродный след. (Происходят) выбросы парниковых газов, отравление воды. Многие подписанты ограничивают себя в авиаперелетах, так как считают, что выхлоп от самолета загрязняет атмосферу. И если пользуются лайнерами, то затем платят за посадку дерева», - рассказала Лебедева.

Она отметила, что из-за бомбардировок горят леса, а смог попадает в том числе на территорию России, на южные регионы. Помимо прочего, солярка попадает в реки, отравляя их, сказала журналист. «Проезжающие танки на Украине гусеницами уничтожают органические сельскохозяйственные почвы, то есть почвы, где не применялись химикаты. Украина за последние 10-15 лет сильно в этом продвинулась. Но окружающая среда не делится на нашу и чужую - мы все живем на одной планете. Если где-то горит лес, разрушается здание, то страдает вся планета. Это чревато неурожаями», - сказала Лебедева.

Россия тратит массу ресурсов, которые должны были пойти на созидание, а не на уничтожение, подчеркнула она. «Металл, нефть. Ресурсы тратятся не туда. И мы потратим кучу ресурсов на войну. И кто-то должен будет их восполнять», - сказала Лебедева.

Одна из подписанток, сооснователь экопроекта Naked food zerowaste Виктория Титова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что увидела ссылку на письмо в одной из соцсетей. По ее словам, помимо катастрофической гуманитарной катастрофы сильнейшим образом страдает атмосфера как Украины, так и регионов Кавказа.

«Недавно была взорвана нефтебаза. Сгорело огромное количество топлива. Это приведет к колоссальному загрязнению воздуха, большому количеству углекислого газа, в воздухе будет масса отравляющих веществ», - отметила Титова.

На нефтебазе в подконтрольном Луганской народной республике городе Ровеньки произошел взрыв, сообщил 26 февраля со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня "Интерфакс". "В Ровеньках на нефтебазе прогремел взрыв, в результате чего произошло возгорание 200 тон дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Кроме того, есть угроза нанесения ущерба атомной электростанции в Чернобыле, считает она. «Это уже угроза радиоактивной катастрофы», - сказала собеседница.

Российские военные и представители Нацгвардии Украины совместно охраняют Чернобыльскую атомную электростанцию, которая работает в штатном режиме, сообщило Минобороны России. Представитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Кузнецова подтвердила, что станция работает в плановом режиме, но также отметила, что персонал ЧАЭС несколько суток работает без смены.

Также есть угроза уничтожения животных, которые мигрируют из России на Украину и обратно, отметила Титова.

В России против войны также выступили ученые, журналисты и артисты. Антивоенные пикеты проходят в стране от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022". 24 февраля правозащитник Лев Пономарев* опубликовал на платформе Change.org петицию "Остановить войну с Украиной". За первые восемь часов документ собрал более 290 тысяч подписей. К 02.30 мск 2 марта ее подписали более 1 125 629 человек.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

* Лев Пономарев персонально внесен Минюстом России в реестр иноагентов.