Власти Харькова сообщили о новых обстрелах города

01 марта 2022, 17:53

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Снаряды попали в городскую больницу Харькова, а после утреннего ракетного удара госпитализированы пять горожан, сообщили представители властей. Комиссар Совета Европы назвала обстрел Харькова "вопиющим пренебрежением" военных к жизням мирных жителей. Стрельба ведется только по военным объектам, заявило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", украинские спасатели сообщили, что шесть человек, в том числе ребенок, получили сегодня ранения при ракетном ударе по центру Харькова. По предварительной информации, есть попадания в здания областной госадминистрации (ОГА), оперного театра, филармонии и часть жилого массива. Власти ДНР и ЛНР заявили, что взяли под контроль около 35 населенных пунктов.

Жилые кварталы Харькова обстреливали и подвергали авиаударам и 28 февраля, сообщили глава ОГА Олег Синегубов и председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований при почетном консульстве Азербайджана в Харькове Самир Адыгезалли. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Власти сообщили об обстреле больницы в Харькове

Снаряды попали сегодня в городскую больницу в Харькове, сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Количество жертв выясняется", - приводит его слова "Украинская правда".

По словам заместителя мэра Светланы Горбуновой-Рубан, снаряды попали на территорию больницы №3. "Из нее эвакуировали всех... Там есть люди без постоянного места жительства, которых мы туда поселяли, чтобы ухаживать. Девять человек везут в другую больницу, будем принимать", - сказала она.

Медперсонал и пациенты не пострадали, уточнил директор городского департамента здравоохранения Юрий Сороколат. "Пациенты тоже не пострадали. Мы сейчас будем переводить девять пациентов-бездомных в больницу №31", - приводит его слова издание.

Пять мирных жителей госпитализированы после утреннего обстрела



При утреннем обстреле центральной площади Харькова и здания администрации использовалось тяжелое вооружение, подтвердил в своем Telegram-канале Олег Синегубов. "Число пострадавших пока неизвестно", - написал он.

В больницу скорой помощи были доставлены пять раненых, сообщила главврач учреждения Елена Ковалева. "Сегодня к нам доставили пять раненых, все взрослые. Это мирные жители, которые проходили мимо здания ОГА при попадании ракеты. У них минно-взрывные травмы - конечностей, грудной клетки и брюшной полости. Все они сейчас в операционных. Лечат раны, делают операцию. Ситуация сложная, мы боремся за их жизни", - приводятся ее слова в публикации на странице горсовета Харькова в Facebook.

По словам Ковалевой, с начала боевых действий в больницу привезли более 200 раненых, из них более 30 военных, остальные - мирные жители, говорится в публикации.

Здание Почетного консульства Азербайджана в Харькове не пострадало в результате ракетного удара по центру города, заявило консульство. "Почетное консульство Азербайджана в Харькове располагается неподалеку от места, куда недавно был нанесен ракетный удар, поэтому хотели бы уточнить, что здание консульства не пострадало. Дипмиссия работает в штатном режиме", - цитирует сегодня заявление консульства "Интерфакс-Азербайджан".

"Находиться в Харькове сейчас совершенно невозможно с точки зрения безопасности. Сегодня я тоже покидаю город", - сообщил вчера, 28 февраля, председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований при Почетном консульстве Азербайджана в Харькове Самир Адыгезалли.

Комиссар Совета Европы отреагировала на обстрел Харькова

Обстрел Харькова вызвал резкую критику со стороны комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович. "Обстрел города Харькова обнажил вопиющее пренебрежение российских войск к жизни гражданского населения, в результате чего десятки людей были убиты и ранены, а многие гражданские объекты, в том числе жилые дома и детский сад, были поражены неуправляемыми ракетами и предположительно кассетными боеприпасами", - говорится в публикации на сайте Совета Европы, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Мирные люди опасаются за свою жизнь из-за "неизбирательных обстрелов больниц, школ и жилых домов", подчеркнула Миятович. "Тысячи людей были отрезаны от основных объектов и не имеют доступа к воде, лекарствам, продовольствию, электричеству, санитарии и жилью. Работники больниц с трудом оказывают медицинскую помощь, поскольку вынуждены из-за частых обстрелов переселять своих пациентов в бомбоубежища или подвалы", - говорится в заявлении.

Российские военные отчитались о блокировке выхода к Азовскому морю

Минобороны России пока не прокомментировало на своем сайте информацию об обстреле центра Харькова, но отчиталось о том, что заблокирован выход украинских войск к Азовскому морю.

"Отряды народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря. С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Сегодня российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, уточнило министерство. "Поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов", - подчеркивается в публикации.

Согласно сообщению, всего российские военные поразили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 43 пункта управления и узла связи. "Уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявило Минобороны России.

Группировка войск ЛНР продвинулась с начала военной операции на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт Сватово, говорится в сообщении. "Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка. Войска Донецкой народной республики вели успешные наступательные действия, взяв под контроль населенные пункты Ивановка, Талаковка, Стародубовка, Берестовое, Белоцерковка. Глубина продвижения группировки за прошедшие сутки составила 19 километров", - отмечается в публикации.

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Лишь вечером 27 февраля Минобороны России впервые с начала военной операции признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число.

28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры делегаций России и Украины, стороны "нашли точки соприкосновения" и договорились продолжить их обсуждение в ходе второго раунда, который состоится в ближайшие дни, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, переговоры продолжатся после консультаций с руководством стран, уточнил член украинской делегации Михаил Подоляк.

Против военных действий на Украине выступили российские ученые, журналисты и медработники. Антивоенные пикеты проходят во многих городах России, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".