Более 120 школьников из Донбасса приступили к занятиям в Волгограде и Волжском

01 марта 2022, 14:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В школах Волгоградской области начали учиться 127 детей беженцев из Донбасса, а всего в Россию прибыли более 10 тысяч детей с востока Украины, отчитались власти. Студенты из Донецка приглашены в госакадемию в Черкесске по партнерской программе, заключенной в 2021 году, сообщили в вузе.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля 16 детей из Донбасса приступили к занятиям в ростовской школе № 4. Всего в школы региона планировалось зачислить 1977 детей беженцев. Власти Волгоградской области в тот же день сообщили, что семьи беженцев размещают в мунициалитетах, там будет организовано их проживание, а для детей – обучение в школах.

18 февраля началась эвакуация беженцев из Донбасса, к 28 февраля их число превысило 127 тысяч. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Педагоги в Волгограде и Волжском начали занятия со школьниками из Донбасса

127 детей из Донбасса приступили 28 февраля к учёбе в школах Волгограда и Волжского, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы областной администрации. "Распределение по классам осуществлялось в соответствии с возрастом ребят. Каждому ребенку педагоги оказывают полное содействие - индивидуальные занятия, кружки, факультативы, выстраивается индивидуальный образовательный маршрут и оказывается всестороннее содействие в образовательном процессе, включая психолого-педагогическое сопровождение", - рассказал он.

В Ростовской области распределением детей беженцев по школам занимаются органы местного самоуправления, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минобразования региона.

"[Беженцам] надо обратиться в местный орган образования, где находится сейчас семья беженцев, и они распределят в соответствии с заявлением и документами ребёнка. Так, согласно закону об образовании, устройство ребёнка в школу относится к обязанностям органов местного самоуправления. Областной орган образования дал все необходимые рекомендации в местные органы и в учебные заведения", - сказала она, не уточнив, сколько детей уже приступили к занятиям.

Устройство и перевод студентов из ДНР и ЛНР в вузы России - прерогатива федерального министерства образования и науки, уточнила представитель регионального Минобразования.

Всего в Россию прибыли более 10 тысяч детей из Донбасса, из них половина – школьники, и с 28 февраля "практически все дети начали учиться", сообщила в тот же день "Российская газета со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

Также с 28 февраля Минпросвещения России организовало горячую линию для поддержки детей, прибывших на территорию России. Заявку на получение консультационной поддержки должны направлять администрации школ, уточнило издание.

22 февраля стало известно, что Северо-Кавказская госакадемия в Черкесске готова принять для бесплатного продолжения обучения до 100 студентов Донецкой академии управления и госслужбы. По словам ректора госакадемии Руслана Кочкарова, студенты могут продолжить обучение по профильным для них направлениям "экономика", "юриспруденция" и "менеджмент". Кочкаров также пообещал предоставить учащимся бесплатное проживание в общежитиях, медпомощь, а при необходимости - и питание.

Госакадемия в Черкесске заключила договор с донецким вузом еще в 2021 году

Перевод студентов Донецкой академии в Северо-Кавказскую госакадемию осуществляется на основании специального соглашения между этими вузами, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель юридического института (выполняющего функции факультета) Госакадемии.

"У нас было определённое соглашение, партнёрская программа, наподобие той, что может быть и между вузами внутри России", - сказала она.

Договор о международном сотрудничестве между двумя вузами был заключен ректорами в 2021 году "с целью углубления международного взаимопонимания и академического сотрудничества учреждений", говорится в публикации на сайте Северо-Кавказской государственной академии.

На какой курс студент будет зачислен, определяется при проверке его документов и объёма полученных знаний, указала представитель вуза. "Учебные планы в наших вузах различаются. Даже в вузах внутри нашего города программы разные. Поэтому нужно смотреть дисциплины, которые изучали студенты у себя. Поступать им заново не надо. Если студент обучался юриспруденции, то он предоставляет либо копию зачётной книжки, либо академическую справку, справку о периоде обучения. И мы смотрим по изученным дисциплинам, на какой курс зачислять", - пояснила она.

Пока студентов из Донецка на юридическом факультете нет, уточнила представитель академии. "Нам уже обозначили, что мы можем принимать на обучение студентов данного конкретного вуза по изученным дисциплинам. Но на юридический пока никого нет", - отметила она.

Вопрос о зачислении и обучении в школы Карачаево-Черкесии детей из семей беженцев пока не решен, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Минобразования республики. "Мы ожидаем, что будут дети школьного возраста. Но о централизованном распределении пока речи не было. И какова процедура присоединения к учебному процессу, мы не знаем", - сказала она.

Напомним, независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года. 21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс.

Вечером 27 февраля Минобороны России впервые с начала военной операции на Украины признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число. 28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры делегаций России и Украины, стороны "нашли точки соприкосновения" и договорились продолжить их обсуждение в ходе второго раунда, который состоится в ближайшие дни, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, переговоры продолжатся после консультаций с руководством стран, уточнил член украинской делегации Михаил Подоляк.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".