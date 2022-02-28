Военные эксперты исключили бомбардировку жилых кварталов Киева

28 февраля 2022, 15:34

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Открытие коридора для эвакуации киевлян не связано с подготовкой бомбардировки города, поскольку военная спецоперация, в отличие от войны, не предполагает удары по жилым кварталам, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Бомбардировка столицы Украины исключена даже в том случае, если переговоры двух сторон окажутся неудачными, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны России сообщило об открытии безопасного коридора по трассе Киев – Васильков для киевлян, которые хотели бы покинуть город. Оборонное ведомство Украины заявило, что попытки российских военных взять Киев оказались безуспешными, а в мэрии Киева опровергли сведения о том, что Киев окружен.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. 27 февраля он отказался провести переговоры на территории Белоруссии, и переговоры в белорусском Гомеле не состоялись. Сегодня в Гомельскую область все же прибыли для переговоров как российская, так и украинская делегации.

В планах Вооруженных сил России нет бомбежки Киева, убежден доцент Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного Совета офицеров России Александр Перенджиев. "Я не допускаю такого сценария. Считаю это невозможным. Было четко заявлено, что не будет никаких целенаправленных ударов по мирным кварталам любых городов. Удары наносятся точечно по определенным объектам. Как мне кажется, позиция РФ такова, что город Киев нужен целым и невредимым. Нет необходимости бомбить и разрушать Киев", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, проводить параллели с ситуацией перед бомбежкой Грозного, когда горожанам был предоставлен коридор, было бы некорректно. "Ситуации разные. Не надо сравнивать то, что не поддается сравнениям. Есть официальные заявления руководства России о том, что это спецоперация, а не война, и что мирные города, населенные пункты не окажутся под ракетными или иными ударами. Максимум, что будет, это ввод войск в Киев", - отметил Перенджиев.

Схожее мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. "Отличие спецоперации от войны в том, что в первом случае наносятся точечные удары по военным объектам противника, а не по мирным городам, применяются другие средства и методы. Поэтому сравнивать не стоит. Здесь все действия происходят иначе. Если бы вопрос стоял о бомбежке, Киев могли бомбить с первого дня. То есть такой задачи нет и не будет. Кажется, что российские войска медленно продвигаются, но в этом вся соль – поставлена задача избежать жертв среди мирного населения и выполнять задачи как можно деликатнее", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению Дандыкина, бомбардировка Киева невозможна, даже если переговоры завершатся без определённых результатов. "Даже если после этого будут продолжены военные действия, то город не будут бомбить. Ситуация в целом не очень простая, но армия выполняет поставленную задачу, стараясь минимизировать разрушения в населенных пунктах и возможные потери среди населения. Если переговоры не дадут результатов, то скорее всего войска войдут в город и зачистят его от опасных элементов", - подчеркнул он.

Вооруженные силы России не будут бомбить Киев "ни при каких обстоятельствах", высказал мнение военный эксперт Иван Коновалов. "Вне зависимости от того, какие результаты дадут сегодняшние или завтрашние переговоры, российская армия не будет бомбить мирный город. Я исключаю возможность такого развития сценария при любом раскладе. Руководство заявило, что удары наносятся только по военным объектам и инфраструктуре. Уверен, что эта тактика будет продолжена до конца спецоперации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментируя опубликованные в сети видео попадания ракет в жилые домам Киева, Иван Коновало назвал эти попадания ошибкой. "Выпущенные из ЗРК «БУК» ракеты начинают крутиться в воздухе и прилетают не туда, куда планировалось. Не было целенаправленного удара по жилым домам. Просто ракета потеряла управление", - сказал он.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Вечером 27 февраля Минобороны России впервые с начала операции признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".