Рассмотрение жалобы на решение о ликвидации "Мемориала"* началось в Верховном суде

28 февраля 2022, 10:26

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Апелляционная коллегия Верховного суда России начала рассмотрение жалобы на решение о ликвидации "Международного Мемориала"*.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2021 года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"*. Защита обжаловала решение о ликвидации, указав шесть причин отменить это решение. Каждая из этих причин, по оценке юристов, является достаточной для отмены решения Верховного суда. Рассмотрение жалобы было назначено на сегодня.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать также Правозащитный центр "Мемориал"*. Исполнение обоих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил Евросуд. 14 февраля стало известно, что защита подала апелляцию на решение Мосгорсуда.

Началось заседание апелляционной коллегии Верховного суда, которая примет "окончательное решение о (не)ликвидации Международного Мемориала"*, сообщила в 10.09 мск пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал"* в Telegram-канале "Полный ПЦ".

"Международный Мемориал"* в суде представляют юристы Татьяна Глушкова, Наталия Секретарёва, Анастасия Гарина, Тамилла Иманова и Наталья Морозова, а также адвокаты Генри Резник и Мария Эйсмонт. "В зале также находятся Елена Жемкова — исполнительный директор Международного Мемориала, Ян Рачинский — председатель правления "Международного Мемориала", — говорится в публикации.

Дело рассматривают три судьи. Слушателей, пришедших поддержать "Мемориал"*, не пустили в здание суда, уточнил Правозащитный центр.

2 ноября 2021 года на сайте Change.org была опубликована петиция в поддержку обоих "Мемориалов"*. По состоянию на 10.25 мск она набрала 144 216 подписей.

Кто еще выступает в защиту "Мемориала", и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.