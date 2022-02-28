Обыск проходит в доме бывшего ейского депутата Коровайного

28 февраля 2022, 08:39

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Сегодня утром в дом бывшего депутата Ейского горсовета Александра Коровайного пришли силовики и начали проводить обыск, сообщил адвокат Михаил Беньяш. Сам Коровайный пожаловался, что ему не дают позвонить защитнику.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 декабря 2021 года Ейский районный совет лишил полномочий независимого депутата Александра Коровайного. Основанием стало нарушение антикоррупционного законодательства, факт которого сам Коровайный не признал. Формально инициатива исходила от губернатора Кубани, но за ней стоят районные власти, которые хотят пресечь борьбу независимых депутатов со злоупотреблениями, заявил 2 декабря 2021 года Коровайный. Коровайный тогда просил коллег отложить заседание для подготовки возражений, но члены совета проголосовали против.

Силовики пришли с обыском в дом к бывшему депутату Ейского горсовета Александру Коровайному, сообщил адвокат Михаил Беньяш. "У Александра Коровайного, бывшего муниципального депутата города Ейска, обыск. Доброго утра вам", – написал Беньяш сегодня в своем Telegram-канале.

Эти сведения подтвердил сам Александр Коровайный. "У меня обыск. Нужен адвокат. Не дают позвонить", – написал он в своем Telegram-канале. При этом бывший депутат не сообщил иных подробностей.

Напомним, что ранее, в сентябре 2021 года, прокуратура добивалась снятия Александра Коровайного с выборов в Госдуму. В ведомстве заявили, что Коровайный принимал участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и дискредитировал политику российских властей. Однако суд отказался принять этот иск.

Еще ранее, 6 августа 2021 года, полицейские составили на Коровайного административный протокол за опубликованный в январе ролик в поддержку Навального. Коровайный указал тогда на абсурдность претензий силовиков: "Даже если считать, что Навальный тоже является экстремистом и про него вообще нельзя говорить сейчас, я даром предвидения не обладаю и не мог в январе 2021 года, когда записывал видео, сделать пометку об экстремизме".

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