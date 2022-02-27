Антивоенная деятельность Немцова стала главным воспоминанием о нем в годовщину убийства

27 февраля 2022, 23:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ситуация на Украине и ее возможные последствия стали основной темой обсуждения среди собравшихся сегодня в центре Москвы на мосту, где семь лет назад был убит политик Борис Немцов. На месте его убийства сегодня действовали особые меры охраны, задерживаться у импровизированного мемориала полиция не позволяла.

Как писал "Кавказский узел", Борис Немцов отличался антивоенной позицией и в 1996 году отвез президенту России миллион подписей против войны в Чечне, напомнила вдова Немцова сегодня, в седьмую годовщину его убийства на фоне военного конфликта на Украине.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал пятерых уроженцев Чечни виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. Однако в июле 2020 года ЕСПЧ поставил под сомнение эффективность расследования убийства. Владимир Путин в декабре того же года заявил, что заказчики убийства Немцова найдены, но дело "надо дорабатывать". В деле об убийстве Немцова фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев и убитый при задержании Беслан Шаванов, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

С утра 27 февраля подъем на Большой Москворецкий мост с Кремлевской набережной по направлению к Ордынке был перекрыт полицией. Подняться гражданским здесь было невозможно, не пропускали и прессу. Внизу дежурили трое сотрудников полиции; вверху выход на мост охраняли люди в штатском и масках без опознавательных знаков, передает корреспондент "Кавказского узла". На Москворецкой улице, ведущей на мост с другой стороны, стояли четыре рейсовых автобуса-«гармошки», где сидели полицейские, недалеко находились несколько легковых автомобилей с военными номерами.

На место убийства Бориса Немцова можно было пройти только со стороны площади Васильевского спуска. Со стороны Ордынки на место убийства политика проход на мост был перекрыт полицией. Как пояснил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник МВД, данная мера необходима «для обеспечения безопасности граждан, принимавших участие в церемониальных мероприятиях». В начале моста были установлены железные ограждения, дежурили три сотрудницы полиции. Никого не проверяли, не обыскивали, раскрывать рюкзаки не просили, передает корреспондент "Кавказского узла".

Мероприятие представляло собой постоянное течение людей, которые клали цветы к месту убийства Немцова и продолжали движение дальше, в сторону Ордынки. Неподалеку от места убийства мужчина в штатском через громкоговоритель постоянно просил «возложившим цветы не задерживаться и проходить в сторону [метро] Третьяковской». У железных перегородок стоял мужчина со значком «Белый счетчик» со специальным механическим устройством для подсчета участников акции. Он сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что на 16:00 почтить память Немцова пришли около четырех тысяч человек.

Останавливаться на мосту было нельзя. Если кто-то останавливался и стоял, то к нему подходили полицейские и в жесткой форме интересовались, по какой причине человек стоит на мосту, если он не журналист, его задерживали. За время пребывания корреспондента «Кавказского узла» (около двух часов) на мосту было задержано восемь человек. Их сажали в один из трех небольших автозаков, припаркованных на мосту на расстоянии в 100 метрах друг от друга. Задержаниям никто не сопротивлялся. При этом полиция не применяла грубую силу, а настойчиво требовала пройти в автобус. Причину задержания не озвучивали.

К остановившемуся на мосту корреспонденту «Кавказского узла» тоже подошли три полицейских. После получения пояснений и ознакомления с журналистским удостоверением полицейские больше не подходили. Прессы было много, в том числе зарубежной.

Непосредственно на месте убийства Немцова стояло около 20 урн, куда ставились цветы. Полиция не трогала их, проходу людей не мешала. Среди цветов были размещены таблички с фотографиями Немцова, а также с надписями: «Боря, ты бы только знал» и «Борис! Ты был прав».

Среди пришедших были молодые люди и люди преклонного возраста, разных социальных групп. Подавляющее большинство участников акции говорили с корреспондентом «Кавказского узла» о ситуации в Украине и о том, что Немцов предвидел подобное будущее.

На Украине идет военный конфликт с участием российских войск, которые начали боевые действия 24 февраля. В России против войны выступили ученые, журналисты и артисты. Обращение к Путину с призывом остановить войну подписали более 6,4 тысячи медработников. Антивоенные пикеты проходят в России от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

«Немцов, возможно, такой расклад и не подразумевал. Никто его [расклад] не мог предвидеть. Но его отношение к «Крым – наш» было очевидным», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Мария, менеджер в IT-компании.

«Сегодня я здесь как гражданин России, который требует остановить конфликт на Украине в контексте убийства Бориса... Немцов предупреждал, что если [...] действовать агрессивно, то не избежать открытого кровопролитного конфликта», - отметила в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» Элина Сергеева, сотрудница туристической компании.

«В 2010 году Немцов и Милов представили доклад «Путин. Итоги. 10 лет», в котором указывали на откровенное воровство и соцнеравенство на Кавказе. Мне, как уроженке Дагестана, было крайне приятно – в кавычках, конечно, - прочитать правду, то, что я видела своими глазами. Трансферты на Кавказ – несмешная шутка. Деньги расходились по руководству республик, до низшего населения ничего не доходило. Мне несколько повезло, моя семья не была, что называется, крайне мусульманских мировоззрений, и я получила школьное образование, а затем уехала в Москву», - сказала Мадина, стоматолог, работающая в Москве.

«Следил пристально за расследованием убийства. Очевидно, что посажены только исполнители. Не вижу, чтобы были найдены заказчики. Кто они?! Следствие очевидно не закончено. Точнее, закончено, но только для государства…», - сказал Микаэль, уроженец Кабардино-Балкарии, проживающий в Москве и работающий в продовольственном бизнесе.

Напомним, что во время первой чеченской кампании Борис Немцов занял откровенно антивоенную позицию. В январе 1995 года он, не согласовав свои действия с Москвой, полетел в Чечню, чтобы отвезти солдатам из Нижегородской области продукты, подарки, награды, а также обсудить выкуп пленного российского офицера из Нижнего Новгорода. В начале 1996 года по инициативе Немцова в Нижегородской области был проведен сбор подписей за вывод российских войск из Чечни. 29 января 1996 года эти подписи были переданы президенту Ельцину, говорится в биографической справке о Немцове, размещенной на "Кавказском узле".

Материалы о расследовании убийства политика "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Немцов". Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".