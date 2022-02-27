Вдова Немцова напомнила о его борьбе против войны в Чечне

27 февраля 2022, 15:51

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Борис Немцов отличался антивоенной позицией и в 1996 году отвез президенту России миллион подписей против войны в Чечне, напомнила вдова Немцова в седьмую годовщину его убийства на фоне военного конфликта на Украине.

Как писал "Кавказский узел", Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал пятерых уроженцев Чечни виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. Однако в июле 2020 года ЕСПЧ поставил под сомнение эффективность расследования убийства. Владимир Путин в декабре того же года заявил, что заказчики убийства Немцова найдены, но дело "надо дорабатывать".

В деле об убийстве Немцова фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев и убитый при задержании Беслан Шаванов, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

Вдова Немцова Екатерина Одинцова сегодня напомнила о его антивоенной деятельности в должности губернатора Нижегородской области. "Семь лет назад был убит отец моих детей Борис Немцов. Боря всегда был за жизнь и за мир. Против любой войны и жестокости. Он умел находить компромиссы в самых сложных ситуациях. Когда я была с ним не согласна, мы спорили, но он никогда не поступал с позиции силы. Убеждал, но не давил. И детей учил решать вопросы без драки", - написала она на своей странице в Instagram.

По ее словам, Борис Немцов "был истинным гуманистом". "Он сделал многое, чтобы остановить войну в Чечне. Если вдруг кто-то забыл: 29 января 1996 года в кабинет президенту Борису Ельцину занесли привезенные «Газелью» миллион подписей против войны в Чечне, собранные в Нижнем Новгороде. В город с населением в миллион 370 тысяч приезжали из районов области, чтобы поставить подпись и остановить войну", - говорится в публикации.

Борис Ельцин тогда задал нижегородскому губернатору "всего один вопрос": "Это подписи за меня или против?". "Это зависит от ваших действий, – ответил Немцов. – Остановите войну в Чечне – значит, за вас, нет – значит, против", - процитировала диалог Екатерина Одинцова. "Борис, как же ты был прав", - добавила она.

Во время первой чеченской кампании Борис Немцов занял откровенно антивоенную позицию. В январе 1995 года он, не согласовав свои действия с Москвой, полетел в Чечню, чтобы отвезти солдатам из Нижегородской области продукты, подарки, награды, а также обсудить выкуп пленного российского офицера из Нижнего Новгорода. В начале 1996 года по инициативе Немцова в Нижегородской области был проведен сбор подписей за вывод российских войск из Чечни. 29 января 1996 года эти подписи были переданы президенту Ельцину, говорится в биографической справке о Немцове, размещенной на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" опубликованы справки "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".

Напомним, на Украине идет военный конфликт с участием российских войск, которые начали боевые действия 24 февраля. Сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные заблокировали Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

В России против войны выступили ученые, журналисты и артисты. Обращение к Путину с призывом остановить войну подписали более 6,4 тысячи медработников. Антивоенные пикеты проходят в России от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о расследовании убийства политика "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Немцов".