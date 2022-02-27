Минобороны России заявило о блокировке Херсона и Бердянска

27 февраля 2022, 11:36

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Российские военные полностью заблокировали города Херсон и Бердянск на Украине, а также задержали в Харьковской области более 470 украинских военнослужащих, отчиталось Минобороны России. На улицах Харькова идут бои, сообщил мэр Олег Синегубов.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны России 25 февраля заявило о взятии аэродрома Гостомель, блокировке Чернигова и частичной блокировке Киева, городов Сумы и Конотопа, а также о выводе из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины. На следующий день военное ведомство сообщило о взятии под контроль города Мелитополя. Вечером того же дня представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о приказе о наступлении по всем направлениям после отказа Киева от переговорного процесса.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

"За минувшие сутки Херсон и Бердянск были заблокированы Вооруженными силами России. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном", - написал сегодня представитель Минобороны России Игорь Конашенков на странице ведомства в Facebook.

Конашенков также сообщил, что в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк Вооруженных сил Украины добровольно сложил оружие и сдался. "Задержан 471 украинский военнослужащий [...] После заполнения документов они будут отправлены в семьи", - сказал он.

При этом он отметил, что российские военные "не наносят удары по городам и поселкам, они принимают все меры для спасения жизней мирных жителей".

Amnesty International ранее заявила, что российские военные применили оружие с широким радиусом поражения в густонаселенных районах Украины, что стало причиной гибели мирных жителей.

Всего российская сторона уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе сбила восемь боевых самолетов, семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты "Точка-У", а также уничтожены 223 танка и другая бронетанковая боевая машина, 28 самолетов (на земле), 39 ракетных установок, 86 полевых артиллерийских установок и миномётов, 143 единицы специальной военной техники, сообщил представитель Минобороны России.

Минобороны Украины заявило, что российские военные снизили темпы наступления, однако продолжают военные действия по отдельным направлениям. Российские военные "замедлили темпы продвижения вглубь территории Украины", говорится в сегодняшнем сообщении на странице украинского военного ведомства в Facebook. Здесь же приводится информация о потерях с российской стороны.

Минобороны России не озвучивает данные о потерях со своей стороны. Комментариев по поводу заявления о блокировке Херсона и Бердянска на странице Минобороны Украины в соцсети по состоянию на 11.20 мск сегодня нет.

Российские войска вошли в Харьков, сообщил сегодня на своей странице в Facebook глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов. "Российская «легкая техника» в Харькове, в том числе и в центральной части города", - написал он.

Комментариев о боях в Харькове на странице Минобороны России в Facebook по состоянию на 11.30 мск сегодня нет.