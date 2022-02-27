27 февраля 2022, 10:36

Спасатели отчитались о работах по спасению горняков из шахты "Обуховская"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели вместе с шахтерами круглосуточно ведут работы, чтобы добраться до трех рабочих, оказавшихся под завалами в шахте "Обуховская". Шахтеры выходят на связь каждые два часа, сообщило Главное управление МЧС по Ростовской области. 

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в городе Зверево, трое рабочих оказались под завалами. На следующий день сотрудник МЧС заявил, что работы по спасению рабочих могут занять несколько суток. Горнякам передана еда, с ними поддерживается связь, сообщили спасатели.

Горноспасатели вместе с шахтерами продолжают работы по прокладке обходного пути к рабочим в шахте, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Ростовской области "Блокнот. Ростов-на-Дону".

"На связь [шахтеры] выходят дважды в час по проводному телефону", - заверили спасатели.

Спасательные работы ведутся круглосуточно, рабочие обеспечены питьем и едой, угрозы их жизни нет, привел сообщение сотрудника ведомства ТАСС.

Примечание:

"Гуковские шахтеры потребовали озвучить сроки новых выплат", "Рабочий погиб на ростовской стройке", "Участники акции в Гуково напомнили властям о проблемах шахтеров".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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