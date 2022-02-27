Минобороны России рапортовало о штатном режиме работы Чернобыльской АЭС

27 февраля 2022, 05:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российские военные и представители Нацгвардии Украины совместно охраняют Чернобыльскую атомную электростанцию, которая работает в штатном режиме, сообщило Минобороны России. Представитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Кузнецова подтвердила, что станция работает в плановом режиме, но также отметила, что персонал ЧАЭС несколько суток работает без смены.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны России 25 февраля заявило о взятии аэродрома Гостомель, блокировке Чернигова и частичной блокировке Киева. Генштаб Украины сообщил о боях в районе Киева и Мелитополя. Вечером 25 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные блокировали города Сумы и Конотоп и вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, а также информировало о взятии Мелитополя. Российские военные взяли под полный контроль город Мелитополь, заявило 26 Минобороны России. Вечером 26 февраля представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что российские военные получили приказ о наступлении на Украине по всем направлениям после отказа Киева от переговорного процесса.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Вечером 26 февраля Минобороны России сообщило о том, что подразделения ВДВ России совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины охраняют Чернобыльскую атомную электростанцию. "С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Национальной гвардии Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Министерство обороны также сообщило, что персонал ЧАЭС работает в штатном режиме, а совместная охрана станции является гарантией того, что не будет совершена ядерная провокация различными террористическими организациями.

Под полный контроль российскими войсками территория в районе ЧАЭС была взята 24 февраля, пишет РБК.

По словам советника Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгении Кузнецовой, ЧАЭС работает в штатном режиме, но ее персонал находится в заложниках. "Их (работников) несколько десятков человек, их не выпускают. Ротацию не позволяют. Их кормят, персонал готовит себе сам из тех продуктов, которые есть в столовой. Позволяют им есть и допускают до рабочих мест", - приводит ее слова "Суспiльне".

Кузнецова отметила, что среди работников, которые находятся на станции, генеральный директор ЧАЭС Валерий Сейда.

Согласно данным Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины, в настоящее время статус станции неизвестен, так как не работает онлайн-ресурс автоматизированной системы радиационного контроля в зоне отчуждения, сообщают "Украинские новости".

На официальном сайте Чернобыльской АЭС последняя публикация датируется 23 февраля, на странице в соцсети Facebook 24 февраля опубликовано видеообращение гендиректора станции Валерия Сейды к работникам. Он попросил сотрудников станции сохранять спокойствие. "Для безопасности вас и ваших семей на предприятии на весь период военного положения в Украине вводится режим вынужденного простоя. Работать будет только оперативный персонал по особому графику", - сказал, в частности, он.

Генеральный директор Международного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прокомментировал ситуацию на Украине. На сайте ведомства опубликовано его заявление с несколькими обновлениями, последнее - 26 февраля. В нем Гросси, в частности, отметил, что ситуация на Украине "по-прежнему вызывает у него серьезную озабоченность" и призвал стороны "воздерживаться от каких-либо мер или действий, которые могут поставить под угрозу сохранность ядерного материала и безопасную эксплуатацию всех ядерных установок".

Что касается ситуации непосредственно на Чернобыльской АЭС, то гендиректор МАГАТЭ заявил, что "работа находящихся в зоне отчуждения ядерных установок никоим образом не должны быть затронута или нарушена, и что персонал должен иметь возможность работать и отдыхать в обычном режиме".

В сообщении на сайте ведомства также отмечается, что регулирующий орган Украины сообщил о том, что ЧАЭС работает "в нормальном режиме эксплуатации", а также о "повышенных уровнях радиации на площадке Чернобыльской АЭС, возможно, вызванных тем, что тяжелая военная техника взрыхлила загрязненную почву". "Однако, по оценкам МАГАТЭ, показания излучения оставались низкими и не представляли какой-либо опасности для населения. Никаких дополнительных данных об уровнях радиации из зоны отчуждения получено не было", - отмечается в сообщении.