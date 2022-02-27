"Адыгэ диктант" решено провести в онлайн-режиме

27 февраля 2022, 01:55

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Из-за коронавируса "Адыгэ диктант" в этом году вновь пройдет в онлайн-режиме, однако организаторы надеются, что некоторые участники смогут написать его и в обычном режиме. В Адыгее диктант пройдет на адыгейском литературном языке, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - на черкесской литературном языке, сообщили организаторы. Кроме того, в Адыгее будет два диктанта на разные уровни владения языком.

Как сообщал "Кавказский узел", впервые акция "Адыгэ диктант" прошла в Адыгее в 2019 году по инициативе факультета адыгейской филологии и культуры Адыгейского государственного университета (АГУ). Диктант на родном языке, прошедший в марте 2020 года в регионах, где проживают адыги, был призван пробудить интерес к языку его носителей, заявили организаторы акции. В 2021 году диктант из-за пандемии коронавируса был проведен онлайн, при этом число его участников возросло более чем в три раза.

В 2000 году 14 марта в Адыгее официально утвержден как День адыгского языка и письменности. В этот день в 1855 году в Тифлисе литографическим способом был напечатан "Букварь черкесского языка" Умара Берсея, преподавателя Ставропольской мужской гимназии. Свой букварь Берсей создал на основе арабской графики. Ежегодно в марте в республике проводится комплекс просветительских, образовательных и научных мероприятий, направленных на сохранение, популяризацию и развитие адыгского языка и культуры, написала 18 марта в своем блоге на "Кавказском узле" "Северный Кавказ сквозь столетия" блогер Наима Нефляшева.

В Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии 12 марта пройдет ставшая ежегодной акция «Адыгэ диктант». Акция пройдет, как и в 2021 году, в онлайн-режиме из-за эпидемической ситуации.

Организаторы рассказали, чем будет отличаться «Адыгэ диктант» в 2022 году, и оказывается ли диктанту спонсорская поддержка.

«В этом году мы совместно с Международной черкесской организацией (МЧА) и Кабардино-балкарским университетом проводим диктант в один день и в одно время. Понятно, что у нас два литературных языка, поэтому мы в Адыгее проводим диктант на адыгейском литературном языке, а в КБР и КЧР – на черкесском литературном языке. Будут принимать участие все желающие люди, которые владеют одним или другим литературным языком. Тем более, что диктант пройдет онлайн», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» декан факультета адыгейской филологии и культуры Адыгейского государственного университета Нуриет Хамерзокова.

По ее словам, спонсорская помощь оказывается Адыгейским госуниверситетом и общественной организацией "Адыгэ Хасе" республики Адыгея. «У нас будет один анонс диктанта, но писать мы будем автономно, поскольку эти два языка отличаются. Оргкомитеты, как и текст, и "диктаторы" (так называют лицо, диктующее текст тотального диктанта - прим. "Кавказского узла"), будут разными. Учитывая пожелания участников прошлого года, мы в Адыгее будем предлагать два разно-уровневых диктанта. Один - повышенной сложности для тех, кто хорошо владеет языком, а второй - попроще для тех, кто только начал изучать язык. Таких участников у нас много», - сообщила она.

По словам Хамерзоковой, идея «Адыгэ диктанта» довольно популярна у разных групп населения. «Возрастной диапазон участников довольно широк – от 12 до 80 лет. География тоже широкая. В прошлом году диктант писало более 600 человек, причем очень активной была адыгская диаспора Турции, Иордании, США, Израиля, Голландии. Ну и регионы России, включая Москву. Профессии у этих людей абсолютно разные: юристы, инженеры, экономисты и так далее. Интерес к языку большой», - отметила она.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

Первый текст диктанта будет взят из готового произведения, а второй будет написан специально. «В этом году мы приглашаем читать диктант двух победителей республиканского конкурса "Лучший учитель адыгейского языка и литературы". Имена называть пока не буду. Один текст взят из готового материала, автора называть не буду. А второй текст, который полегче, будет специально составлен. И синтаксис будет попроще, и лексика», - рассказала она.

По ее словам, волонтеры привлечены к организационной работе, но их пока не очень много. «Учитывая, что форма диктанта - онлайн, волонтеров привлекаем не очень много. Это будут в основном студенты факультета адыгейской филологии, они будут обеспечивать организацию и проведение диктанта», - отметила она.

Волонтеры уже начали работу для организации диктанта, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель лаборатории развития национальных языков Кабардино-Балкарии, вице-президент «МЧА» Аминат Шогенова.

«Они уже работают, у каждого свои обязанности. Мы создаем ролики, призывающие к участию в этой акции. Они распространяют информацию об акции в соцсетях. Волонтеров не меньше, чем в прошлые годы», - сообщила она.

По ее словам, акция пройдет онлайн, но есть вероятность, что участники также смогут написать диктант и в офлайн-режиме. «Это еще под вопросом, но обсуждается возможность проведения диктанта в университете и национальной библиотеке Нальчика. Это зависит от эпидемиологической ситуации. Мы хотим, чтобы было два пункта написания диктанта в офлайн-формате. Посмотрим, удастся или нет», - сказала она.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Саида Терчукова, которая была волонтёром на прошлом «Адыгэ диктанте», планирует принять участие в организационных работах также в этом году.

«Я готова вновь стать частью команды и помогать организации акции. Нас пока не привлекали к работам, но, думаю, это скоро произойдет. Функции будут те же: привлечение внимания к акции, регистрация участников, помощь в создании публикаций в соцсетях», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Она также сообщила, что в этом году снова будет писать диктант.

Координатор "Тотального диктанта" в Майкопе, кандидат филологических наук Индира Нефляшева считает, что опыт «Тотального диктанта» положительно повлиял на «Адыгэ диктант».

«Успешная практика проведения «Тотального диктанта» на русском языке повсеместно повлияла на проведение диктанта на других языках. Я думаю, на проведение диктанта на адыгском языке также повлияла эта практика. Феномен популярности таких акций, как одной из форм языкового активизма, надо еще изучать. Частотность их проведения и заинтересованность участников – это очень позитивная вещь для языка, потому что актуализируют внимание к нему. Мы все привыкли пользоваться языком, относимся к нему как к инструменту, забывая о том, что с ним происходит, как он меняется, как развивается. Путем проведения доступных и публичных акций нарастает внимание к таким вопросам», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Нефляшевой, опыт проведения «Адыгэ диктанта» может быть полезен также для «Тотального диктанта». «Я сама буду участвовать в акции, напишу диктант и в этом году. Как организатору тотального диктанта в Адыгее, мне интересно, как наши коллеги проводят эту акцию. Возможно, я что-то смогу позаимствовать у них или же подсказать по организационной части», - отметила она.