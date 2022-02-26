Второе дело о халатности возбуждено против сотрудников перинатального центра в Ингушетии

26 февраля 2022, 18:27

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Дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, возбуждено в отношении сотрудников перинатального центра в Ингушетии после инцидента с Мадиной Аушевой и другими роженицами.

Как писал "Кавказский узел", 10 января следователи сообщили о доследственной проверке в связи с жалобой родственников 35-летней жительницы Ингушетии Мадины Аушевой на действия врачей перинатального центра республики. По словам родственников, женщина 29 ноября 2021 года поступила в медучреждение, родила ребенка, затем состояние ее здоровья резко ухудшилось и она впала в кому. 18 января глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил об освобождении от должности главврача перинатального центра, "в связи с врачебной ошибкой, повлекшей за собой тяжелые последствия для пациентки центра". 15 февраля Мадина Аушева в тяжелом состоянии была доставлена на лечение в Федеральный центр мозга и технологий в Москву.

Следком Ингушетии 20 января отчитался о возбуждении уголовного дела о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью в связи с ухудшением здоровья Аушевой. "В нарушение требований Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" женщине проведена операция, повлекшая причинение тяжкого вреда ее здоровью", - заявило ведомство.

Следователи возбудили еще одно уголовное дело по ч.2 ст.293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) в отношении сотрудников перинатального центра. Согласно данным следствия по новому уголовному делу, в период с 23 января 2021 года по 2 февраля врачи учреждения оказали неквалифицированную медицинскую помощь трем жительницам Ингушетии, причинив вред их здоровью. В результате одна из женщин и новорожденный скончались, еще один ребенок впал в кому, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

"Данное уголовное дело соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным ранее по аналогичным признакам", - сказано в сообщении, опубликованном 25 февраля на сайте ведомства.