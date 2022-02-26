Скриншот петиции на сайте Change.Org От 15.30 26.02.2022, https://www.change.org/p/остановить-войну-с-украиной-2ce0a2d7-b957-4e23-981a-c67a26e2b0b7/c

26 февраля 2022, 15:42

Более 723 тысяч человек подписали петицию против войны с Украиной

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Петиция с требованием прекратить войну с Украиной, размещенная 24 февраля правозащитником Львом Пономаревым* на платформе Change.Org,за последние 30 часов набрала почти 335 тысяч голосов тысяч голосов, и общее число подписей под ней превысило 723 тысячи.

Как сообщал "Кавказский узел", правозащитник Лев Пономарев* 24 февраля опубликовал на платформе Change.org петицию "Остановить войну с Украиной". За первые восемь часов документ собрал более 290 тысяч подписей. К 9.30 25 февраля петицию поддержали более 388 тысяч человек.

Пономарев* призвал выступить против войны всех здравомыслящих людей в России. "Путин отдал приказ о начале военной операции против Украины, несмотря на страшную цену, которую несомненно заплатят за эту войну и Украина, и Россия, несмотря на все голоса разума, звучавшие в России и за ее пределами. Официальная риторика России утверждает, что это делается с целью "самозащиты". Но историю не обманешь", – написал правозащитник в петиции.

За 30 часов  с 9.00 мск 25 февраля  до 15.30 мск 26 февраля число подписей под петицией Льва Пономарева* против проведения Россией военной операции на Украине  возросло на 335 339. И на 15.30 мск 26 февраля документ набрал 723 347 голосов.

Подписанты поддержали также автора петиции и в комментариях. "Война - это бесчеловечно! Она рушит человеческие жизни. Мы против войны!!!", - написала Анастасия Золотухина. "Россияне, очнитесь: могли ли вы представить себе, что за лозунги "Мы за мир!" и "Нет войне!" вас будут бросать в автозаки?", - спросила Светлана Иваницкая. "Я подписываюсь, потому что наступательная война между суверенными державами в XXI веке немыслима. Это преступление против мира и человечества", - пояснил свое решение Станислав Пермяков

Напомним, что 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны теми же указами было предписано "обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик. 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести российские войска в Донбасс. 24 февраля Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. В регионах юга России и соседних странах прошли пикеты и акции протеста против войны на Украине.

В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022". Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

* Лев Пономарев персонально внесен Минюстом России в реестр иноагентов.

Примечание:

"Российские военные заявили об установлении полного контроля в Мелитополе", "Семь человек погибли за сутки в Донбассе при обстрелах", "Двое участников антивоенной акции в Краснодаре арестованы".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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