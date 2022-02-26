Около 900 беженцев вывезены за сутки из Ростовской области

26 февраля 2022, 14:29

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Беженцы из Донбасса, прибывшие в Ростовскую область, вывезены поездами в другие российские регионы.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля власти Донецкой народной республики приняли решение приостановить эвакуацию женщин с детьми и пожилых людей в Россию. 25 февраля секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что границу с Россией пересекли более 120 тысяч беженцев из Донбасса.

Почти 900 беженцев за сутки вывезены поездами из Ростовской области в другие регионы России, сообщил представитель управления МЧС.

"За сутки двумя железнодорожными составами 881 человек доставлен в Тульскую и Орловскую области", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

Напомним, 19 февраля в Ростовскую область прибыли беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После этого была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в тот же день, что страна разорвала дипломатические отношения с Россией. Военные эксперты указали на схожесть спецоперации против Украины с пятидневной войной с Грузией.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".