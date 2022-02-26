Политологи исключили участие Турции в военных действиях на Украине

26 февраля 2022, 08:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Турция не имеет правовых оснований для участия в военном конфликте на Украине для поддержки одной из сторон, указали опрошенные "Кавказским узлом" турецкие политологи. Кроме того, у властей Турции в приоритете развитие экономики, а не геополитика, пояснили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал 25 февраля НАТО, США и Евросоюз в отношении пассивных решений для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, заявив, что НАТО не проявила должной решимости в ситуации с Украиной. "Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью", – привел слова Эрдогана турецкий телеканал TRT на русском. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война в Украине – 2022".

Турция не будет выступать на стороне Украины в качестве участника военного конфликта с Россией несмотря на последовательную защиту суверенитета и целостности страны, считает профессор турецкого Университета политологии и международных отношений Тогрул Исмаил.

"Турция с первого дня поддерживала территориальную целостность и независимость Украины и пыталась не допустить войны между двумя странами. Сегодня российские власти вошли на территорию Украины и, фактически, идет война. Исходя из международных норм, Украина защищает свой суверенитет. Однако для Турции, как члена НАТО нет правовых условий, чтобы принять какую-либо из сторон. Процесс очень сложный и Турция, как член НАТО и международного сообщества максимально задействовала свое влияние, чтобы страны предприняли активные шаги в разрешении этого конфликта. Эрдоган максимально сделает все от него зависящее", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Между Россией и Турцией и даже с Украиной нет договора о военной взаимопомощи, но такое соглашение есть с Северо-атлантическим альянсом, что накладывает определенные обязательства на каждого его члена, добавил он.

"Турция является членом НАТО, хотя это не основа, но этот вопрос очень чувствительный и рискованный. Турция несет соответствующую ответственность и если она выступает на чьей-то стороне в этом конфликте – автоматически вся структура НАТО становится соучастником этого конфликта. Несмотря на то, что ранее на современном этапе Турция всячески помогала Украине и поддерживает ее – в настоящее время она будет действовать исходя из коллективного мнения НАТО, поскольку это влечет вовлечением в конфликт всего блока", – заключил Тогрул Исмаил.

Турция не будет принимать участия в конфликте между Украиной и Россией на какой-либо стороне, считает специалист по международным отношениям Анкарского центра исследования кризисных ситуаций и политики ANKASAM Сабир Аскароглу.

"Турция считает, что у нее также важные отношения с Россией, которые нельзя так просто в войне разрушать. С другой стороны, Турция заявляла о своей нейтральности [по отношению к странам]. Сегодня президент Эрдоган выступил более жестко, заявив, что НАТО и ЕС должны более серьезно к этому относиться, чтобы прекратить наступление России. Все ожидали, что ЕС и США введут серьезные экономические санкции против России, но они оказались не столь жесткими, как декларировалось", – сказал Аскароглу корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что у Турции нет военного союза с Украиной, как нет таких соглашений и с Россией и все ее действия ограничены лишь членством в НАТО. "У Турции серьезный военный союз с НАТО и плюс с Азербайджаном, после заключения Шушинской декларации. В случае военного конфликта Турция включится за Азербайджан, и будет поддерживать его всеми средствами. С Украиной есть соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере", – отметил аналитик.

12 февраля Ильхам Алиев утвердил Шушинскую декларацию о союзничестве с Турцией, подписанную 15 июня 2021 года. Президент Турции Реджеп Эрдоган также утвердил этот документ, в который входит соглашение о взаимной военной помощи. Текст декларации опубликован на "Кавказском узле". "В случае, по мнению любой из стороны, угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ стороны будут проводить совместные консультации, чтобы устранить эту угрозу или агрессию. Они будут выступать с инициативами в соответствии с целями и принципами Устава и оказывать друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН", - говорится в документе.

Отвечая на вопрос о возможном ущербе интересам Турции в Украине, с которой в рамках военно-технического сотрудничества на территории страны запущено производство БПЛА Байрактар, Аскароглу отметил, что в этом случае реакция на подобные инциденты может последовать.

"Турция будет реагировать на недружественные акты в виде разрушения производственной инфраструктуры на территории Украины. Сложно предположить, какая будет реакция, но ей это не понравится. Не исключено, что Турция предпримет какие-то дополнительные шаги для поддержки Украины, однако сложно прогнозировать, какого именно формата такое взаимодействие будет", – сказал Аскароглу.

При этом политолог отметил, что Турция не будет нарушать конвенцию Мантрё (конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, – Прим. "Кавзского узла") вне зависимости от публичного осуждения российского военной операции на Украине. "Чтобы Турция приняла какие-то меры [ограничивающие российское судоходство], Турция должна быть участником войны. В другом пункте говорится, что во время войны, хоть Турция и не будет участником, в ее сторону должен быть осуществлен какой-то агрессивный акт. Сейчас такой риска нет", – заключил аналитик.

Дипломатическую поддержку можно рассматривать как военную помощь, поскольку она имеет достаточно широкое значение, отметил спецаилист по международным отношениям Али Аскер-Ходжа.

"Можно сказать, что и НАТО, в лице США и ЕС "провалили этот урок". Украина – суверенное, независимое государство, ее границы и территориальная целостность неприкосновенны. В любом случае, нападение на Украину недопустимо. Именно так Турция изложила свое отношение с первого дня. [Эрдоган] сделал осторожные, обоснованные и решительные заявления. Понятие военной помощи слишком широко. Мне кажется, Турция поддерживает Украину в этой войне. Мы видим дипломатический аспект этой поддержки с момента начала войны. Началась и гуманитарная поддержка", – сказал Али Аскер-Ходжа корреспонденту "Кавказского узла".

Он также исключил "вариант военного вмешательства со стороны Турции". Действия Турции будут зависеть от хода событий, заявил аналитик, при этом он убежден, что "Турция будет выполнять договор Монтрё без каких-либо компромиссов".

"Эрдоган заявил об этом несколько раз. Оценивая сложившуюся конъюнктуру, позиция Турции [по этому вопросу] достаточно стабильна и предсказуема. Эта решимость сохранится и впредь. Начало переговоров России с Украиной успокоит Турцию. Но если конфликт будет еще глубже, Турция примет позицию в зависимости от политики США, ЕС и НАТО в отношении войны", – заключил политолог.

Турция находится в непростой ситуации и из позиции президента Эрдогана очевидно, что он выступает жестче большинства других членов НАТО, отметил политолог Ринат Мухаметов.

"Президент Эрдоган заявил, что НАТО ничем не помогло Украине кроме советов, которыми не защитишься. С другой стороны, Алиев приехал в Москву за день до операции и подписал договор о союзничестве. А Азербайджан находится сейчас с Турцией примерно в таких отношениях, которого добивается все это время Путин от Украины – это такого союзного государства. Старый лозунг – "два государства – одна нация", он нашел практическое воплощение после подписания Шушинской декларации, и Алиев приезжает в Москву и это явно согласовано с Турцией, которая конечно будет стараться дальше балансировать и поддерживать для нее жизненно важные отношения и с Россией и с Украиной, стараться как-то дружить с обеими, и поддерживать курс на стратегическую дружбу. Турецкая линия в том, что с соседями надо дружить и торговать, а не воевать. И она будет и далее продолжаться и шансов, что Турция тут преуспеет, достаточно много. Это подсказывает и турецкий опыт на Балканах, где Турция умудряется одновременно дружить и с Боснией и с Сербией, сохранять там влияние, углублять и развивать свои отношения", – сказал Мухаметов корреспонденту "Кавказского узла".

22 февраля президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии. В документе 43 пункта, в которых говорится, в том числе, об уважении суверенитета и территориальной целостности, центральной роли ООН в разрешении споров, безопасности в Кавказском и Каспийском регионах, содействии нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Также в документе сказано о двустороннем военно-политическом сотрудничестве и об углублении взаимодействия между вооруженными силами двух стран.

Мухаметов отметил консолидированную позицию турецкого общества в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. "Турецкое общество по этим вопросам консолидировано, и оппозиция и власть занимают одинаковую позицию поддержки Украины. И при этом огромная часть турецкого политикума и общества настроена пророссийски и власть не будет нарушать этот баланс и склоняться в одну из сторон. Только одна партия высказалась в поддержку России – это больше политическая секта "Ватан", что-то вроде российского Дугина и Кургиняна и считается, что эта партия близка к Дугину и имеет прямую поддержку из России", – отметил Мухаметов.

В военном плане политолог высказал уверенность, что "Турция будет действовать в рамках линии НАТО и не будет выделяться в российско-украинском кризисе как-то отдельно".

Александр Дугин – лидер Международного Евразийского движения, политическая деятельность Дугина направлена на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский Союз. Дугин также является учредителем и автором информационно-аналитического портала "Евразия", зарегистрированного как СМИ в 2008 году, информировало 29 июля 2021 года РИА "Новости".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "«Эхо Украины» на Кавказе".