25 февраля 2022, 15:42

Жители многоквартирного дома в Дербенте эвакуированы из-за пожара

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 человек эвакуированы из горящего двухэтажного дома в Дербенте, пострадавших нет, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в двухэтажном многоквартирном доме по улице Горького, 39 горит крыша.

"По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 18 человек и пять единиц техники", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Из горящего дома эвакуированы 15 человек, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал о пожаре в гостинице в Хасавюрте в сентябре 2021 года. Из гостиницы были эвакуированы, по разным данным, от 19 до 25 человек. На месте пожара были найдены тела двух мужчин, еще шестеро человек были госпитализированы. Позднее в больнице умер еще один пострадавший.

Примечание:

"Ученикам сгоревшей школы обещаны учебные помещения в Хибиятли", "Жители пригорода Махачкалы сообщили о проблемах из-за пожара на свалке", "Жительница Избербаша признана виновной в гибели детей при пожаре".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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