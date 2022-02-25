Жители многоквартирного дома в Дербенте эвакуированы из-за пожара

25 февраля 2022, 15:42

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15 человек эвакуированы из горящего двухэтажного дома в Дербенте, пострадавших нет, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в двухэтажном многоквартирном доме по улице Горького, 39 горит крыша.

"По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 18 человек и пять единиц техники", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Из горящего дома эвакуированы 15 человек, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал о пожаре в гостинице в Хасавюрте в сентябре 2021 года. Из гостиницы были эвакуированы, по разным данным, от 19 до 25 человек. На месте пожара были найдены тела двух мужчин, еще шестеро человек были госпитализированы. Позднее в больнице умер еще один пострадавший.