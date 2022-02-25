Дистанционное занятие. Фото: официальный сайт администрации Миллеровского района

25 февраля 2022, 13:21

Техникумы в Ростовской области начали переводить на дистанционное обучение

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два техникума в Миллеровском районе Ростовской области переведены на дистанционный режим обучения, увеличилось и число закрытых школ и детских садов.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После этого была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. В приграничных районах Ростовской области были отменены занятия в ряде школ, некоторые из учебных заведений перешли на дистанционное обучение. Только в Чертковском районе работу прекратили 24 школы и 23 детсада.

"С сегодняшнего дня еще ряд учебных заведений Миллеровского района переводятся на дистанционный процесс обучения. Это семь школ", - цитирует районную администрацию "Интерфакс".

Кроме того, по данным местных властей, дистанционный формат введен в трех детсадах, а также в Донецком сельскохозяйственном техникуме и в Миллеровском казачьем кадетском профессиональном техникуме. Занятия будут проходить в дистанционном формате до особого распоряжения, уточнили в администрации.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Власти Грузии отказались поддержать антироссийские санкции Запада", "Аэропорт Ставрополя возобновил работу", "Число беженцев из Донбасса в России превысило 120 тысяч человек".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 февраля 2022, 12:59

  • Власти Грузии отказались поддержать антироссийские санкции Запада

    Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, введенным в связи с военным конфликтом на Украине, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Это заявление на фоне подготовки Евросоюзом второго пакета экономических санкций против России.

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