Три чиновника в Азербайджане арестованы по обвинению в хищениях

25 февраля 2022, 11:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три сотрудника Госслужбы по вопросам имущества Азербайджана и предполагаемый посредник арестованы по обвинению в хищении денег людей, обратившихся за оформлением земельных участков, сообщили следователи.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста Айдашу Мамедову, Миргамиду Агаеву и Аразу Гасанли, сотрудникам Апшеронского управления Службы госреестра недвижимости - подразделения Госслужбы по вопросам имущества при Минэкономики Азербайджана.

Этим сотрудникам службы, а также Нурлану Сеидову предъявлены обвинения по статьям 178.2.1 (мошенничество группой лиц по предварительному сговору), 178.2.2 (повторное мошенничество), 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, сообщает сегодня haqqin.az со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

По данным следствия, специалисты службы Мамедов и Агаев с 2019 по 2022 годы присвоили деньги людей, обратившихся за утверждением схем земельных участков и выдачей документации, в сумме 12 тысяч манатов (около 7000 долларов).

Кроме того, во время расследования следователи пришли к выводу, что сотрудник службы Араз Гасанлы и посредник-маклер Нурлан Сеидов обманом присвоили 53,7 тысячи манатов (около 91,2 тысячи долларов), и подстрекали к даче взятки должностному лицу граждан, обратившихся за оформлением документов на земельные участки, сообщает АПА.