Петиция против войны с Украиной собрала за ночь почти 100 тысяч подписей

25 февраля 2022, 09:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обращение с требованием прекратить войну с Украиной, размещенное 24 февраля правозащитником Львом Пономаревым* на платформе Change.Org, за ночь набрало почти 100 тысяч голосов, и общее число подписей под ним превысило 388 тысяч.

Как сообщал "Кавказский узел", правозащитник Лев Пономарев* 24 февраля опубликовал на платформе Change.org петицию "Остановить войну с Украиной". За первые восемь часов документ собрал более 290 тысяч подписей.

Пономарев* призвал выступить против войны всех здравомыслящих людей в России. "Путин отдал приказ о начале военной операции против Украины, несмотря на страшную цену, которую несомненно заплатят за эту войну и Украина, и Россия, несмотря на все голоса разума, звучавшие в России и за ее пределами. Официальная риторика России утверждает, что это делается с целью "самозащиты". Но историю не обманешь", – написал правозащитник в петиции.

За минувшую ночь под петицией Льва Пономарева* против проведения Россией военной операции на Украине число подписей возросло на 97 тысяч 581. И на 09.00 мск 25 февраля документ набрал 388 тысяч 008 голосов.

Подписанты поддержали также автора петиции и в комментариях. "Я подписываюсь, потому что я хочу жить, хочу жить обычной жизнью и хочу, чтобы все люди жили, а не выживали, нельзя позволить войне продолжаться, нельзя позволить людям убивать друг друга, это не приведёт ни к чему кроме боли, страданий, смерти и вине, которую не искупить", – написал Максим Клишин.

"Эта война не от моего имени", – заявила Елена Микрина.

"Нет кровопролитию между братскими народами! Нет - вторжению в Украину! Эта война - наш позор", – считает Артем Елышкин.

Напомним, что 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны теми же указами было предписано "обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик. 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести российские войска в Донбасс. 24 февраля Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. В регионах юга России и соседних странах прошли пикеты и акции протеста против войны на Украине.

* Лев Пономарев персонально внесен Минюстом России в реестр иноагентов.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".