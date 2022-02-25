Жители Грузии потребовали от Кремля остановить военную операцию на Украине

25 февраля 2022, 06:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около 10 тысяч жителей вышли в ночь на 25 февраля в Тбилиси на акцию протеста против военной операции России на Украине. Власти Грузии выразили солидарность украинским властям, а грузинские активисты выступили в соцсетях с критикой в адрес Кремля.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Вечером 24 февраля в центре Тбилиси прошло многотысячное шествие в поддержку Украины. В акции приняли участие как граждане Грузии, так и находящиеся в этой стране граждане Украины.

Спецоперация направлена на взятие под контроль территорий Донецкой и Луганской областей, однако возможность дальнейшего продвижения вглубь Украины полностью исключить нельзя, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики. По их мнению, операция в Донбассе имеет общие черты с пятидневной войной с Грузией в августе 2008 года, однако намного масштабнее ее, что объясняется военным потенциалом украинской армии и территориальным расположением Украины.

Вечером 24 февраля жители Тбилиси собрались около площади Республики, чтобы выразить протест против военной операции России было много молодых людей. Многие пришли семьями, с маленькими детьми, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте проведения акции протеста.

"Мы не хотим повторения войны. Мы можем только мирно протестовать. Пусть мир видит, что мы против войны и за мирное детство наших детей", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции.

Информации о проведении акции распространялась по соцсетям, на месте проведения протеста были замечены некоторые оппозиционеры, в частности лидер оппозиционной партии "Лело" Бадри Джапаридзе, передал корреспондент "Кавказского узла".

Представители молодежи предпочитала отвечать на грузинском или английском языках, а пожилые участники акции говорили по-русски. "Я люблю русский язык, русскую культуру, музыку. В этой войне не виноват русский народ. Виновата правящая верхушка. Но мы не должны позволить, чтобы война повторилась опять в Грузии. Мы можем только мирно протестовать", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой участник акции.

По оценке телеканала "Формула", в акции приняли участие около 10 тысяч человек. При этом один из протестующих заявил корреспонденту "Кавказского узла", что ожидалось, что в акции примет участие большее число людей.

Около 20.00 по местному времени полиция перекрыла место проведения протеста остановила движение по проспекту Руставели, после чего часть участников акции расположилась около здания парламента Грузии. Другая часть дошла до площади Свободы и зажгла на сотовых телефонах фонарики, имитируя свечи в память по погибшим. По данным телеканала "Формула", акции протеста против военной операции России также прошли 24 февраля в Кутаиси и Гори.

Грузия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Украины Игорем Долговым. Грузинский народ поддерживает народ Украины, сказано в сообщении на сайте парламента Грузии, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Россия ожидают тяжелые последствия после военной операции на Украине, считает политолог Гия Нодия. "Россия воюет с Украиной, но полностью борется с современной цивилизацией. Это попытка отомстить за последствия холодной войны. Статус России кардинально ухудшился. Путин думает, и по его мнению, российский народ выражает, что Россию уважают только если ее боятся. То, что сделал Путин в 2008 и 2014 годах в Грузии и Украине, было недостаточно. Запад боится Китая, но не России. Россия – убывающая сила", – написал Нодия 24 февраля на своей странице в Facebook.

"Гарибашвили считает, что в Грузии мы не в зоне риска. <…> Эта власть не может защитить нашу безопасность, я это точно знаю, что нам всем стоит опасаться", – написала 24 февраля на своей странице в Facebook бывший исполнительный директор НПО "Центр социальной солидарности" Тамта Микеладзе.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Это второй текст об акции в Тбилиси, которая началась вечером 24 февраля. В текст были внесены уточнения 7.24 мск 25 февраля.