24 февраля 2022, 20:22

Раненный в ходе обстрела моряк доставлен в больницу Ейска

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пострадавший во время обстрела со стороны Украины моряк гражданского российского судна госпитализирован в центральную районную больницу Ейска, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После ее начала была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а жители Ейска сообщили о взрыве боеприпаса. По требованию военных на Азовском море приостановлено судоходство, сообщил сегодня Росморречфлот. Российские грузовые корабли SGV-Flot и Serafim Sarovsky попали под обстрел со стороны Мариуполя, один из членов экипажа получил тяжелые ранения, он эвакуирован, сообщила Погранслужба ФСБ по Краснодарскому краю.

Моряк, пострадавший во время обстрела со стороны Украины двух российских морских судов в Азовском море, госпитализирован в ЦРБ Ейска, сообщили в пресс-службе администрации Ейского района.

"Моряк доставлен в Ейскую центральную районную больницу, проходит медицинское обследование", - цитирует главу Ейского района Виктора Ляхова "Интерфакс".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "«Эхо Украины» на Кавказе".

Примечание:

"Волгоградская активистка потребовала остановить войну с Украиной", "Активисты задержаны в Ростове-на-Дону за пикет против войны в Донбассе", "ФСБ сообщила о взрыве снаряда у поселка Широчанка на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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