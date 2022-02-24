24 февраля 2022, 18:28

Житель Алагира получил девять лет колонии за убийство Казбека Камарзаева

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заурбек Токов, обвиняемый в убийстве жителя Алагира Казбека Камарзаева, приговорен к девяти годам колонии строго режима, сообщила мать убитого.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля жительница Алагира на пикете потребовала расследовать убийство ее сына - Казбека Камарзаева. Она выразила опасение, что участники конфликта, в результате которого был убит ее сын, могут уйти от ответственности, поскольку в деле остался единственный обвиняемый.

Сегодня Алагирский районный суд удовлетворил требование прокурора и назначил Заурбеку Токову, обвиняемому в убийстве Камарзаева, девять лет колонии строго режима, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Ева Камарзаева.

Она отметила, что намерена обжаловать приговор и добиваться более строгого наказания для Токова. Женщина требует объективного расследования этого дела. По ее словам, другим участникам нападения на ее сына "удалось избежать правосудия".

Напомним, Ева Камарзаева ранее сообщила, что ее 27-летнего сына застрелили 13 февраля 2020 года, когда он выходил из машины, на окраине селения Црау Алагирского района. На месте убийства также была взорвана граната. Женщина утверждала, что ее сын "препятствовал продаже наркотиков".

Следственный комитет сообщал, что 13 февраля 2020 года в селе Црау произошел конфликт между местными жителями, один из которых бросил гранату в оппонентов. В результате взрыва получили травмы два человека, один из них умер в больнице, другой был госпитализирован в тяжелом состоянии. Было возбуждено дело по статье "убийство", полиция установила личности всех участников конфликта, заявило ведомство на следующий день после инцидента.

Примечание:

"Мать убитого заключенного раскритиковала руководство колонии во Владикавказе", "Власти отчитались о ситуации во владикавказской колонии после бунта", "36 заключенных отправлены в Дагестан после бунта во владикавказской колонии".

Автор: Мария Абайти источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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