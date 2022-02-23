Состояние жертв пожара в ставропольской трехэтажке названо тяжелым

23 февраля 2022, 11:20

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Состояние трех человек, госпитализированных после пожара в жилом доме в Ставрополе, остается тяжелым, сообщили в Минздраве. Многоквартирный дом имеет статус индивидуального, и компенсации из бюджета положены жильцам лишь при соблюдении ряда условий, указала юрист.

Семь человек поступили в больницу №4 после пожара, который произошел 18 февраля в трехэтажном многоквартирном доме на улице Багратиона в Ставрополе, сообщила 22 февраля корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь краевого Минздрава Наталья Тарновская.

По ее словам, четырем из них была оказана помощь, после чего они были отпущены, а трое остались в больнице. 22 февраля состояние двоих из них врачи оценивали как средней тяжести, состояние третьего пациента названо тяжелым.

Сотрудник медучреждения отказался сообщить корреспонденту "Кавказского узла" информацию о состоянии пострадавших. "Данную информацию предоставляют только родственникам и не по телефону", - сказал он.

Выяснением причин пожара занимается прокуратура Ставропольского края, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прокуратуры. По его словам, идет проверка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

От огня сильно пострадала кровля дома, а часть крыши обрушилась, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь мэрии Мария Чунихина. По ее словам, специалисты, проводившие на следующий день после пожара проверку дома, установили, что металлопрофиль, служащий основным покрытием крыши, не поврежден, но от огня пострадала стропильная система на площади 300 квадратных метров.

Дом 2007 года постройки и имеет статус индивидуального жилищного строительства, а значит, восстановить дом за счет городского бюджета муниципалитет не может, пояснила пресс-секретарь. По ее словам, для определения механизма помощи людям мэр Ставрополя Иван Ульянченко обратился в гордуму с просьбой выделить средства для восстановительных работ. На 25 февраля назначено заседание краевого парламента, на котором будет принято решение о выделении средств на ремонт дома.

В доме 33 квартиры, из-за пожара 25 жильцов этих квартир были эвакуированы, но к 22 февраля ремонт не начался, и жильцы в квартиры не вернулись, отметила Чунихина. Сейчас, по ее словам, межведомственная комиссия проводит оценку ущерба дома. В нем повреждены электрика и пластиковые трубы. Средства из бюджета планируется выделить только на ремонт дома, а компенсировать ущерб жильцам мэрия не станет, подчеркнула Мария Чунихина.

Жильцы дома после пожара выразили опасение, что им самим придется ремонтировать дом, так как они не видят поддержки от властей и управляющей компании, сообщил 20 февраля "Блокнот. Ставрополь".

Жильцы вправе требовать компенсации от властей лишь в некоторых случаях

Дом имеет статус ИЖС и, по сути, является частным, а согласно статье 30 ЖК РФ "Права и обязанности собственника жилого помещения", собственник сам несет ответственность за содержание, состояние своего жилья и возможные происшествия, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дарья Морозова, специализирующийся на жилищных проблемах.

Однако, по ее словам, местные власти обязаны предоставить компенсацию в ряде случаев: если на жилье имеется зарегистрированное право собственности, пострадавшая недвижимость была единственной, из-за пожара было частично или полностью утеряно имущество первой необходимости, пожар стал результатом действий работников государственных или муниципальных служб. При этом жилье не должно быть застраховано.

Государством установлен максимальный порог выплат в таких случаях в 120 тысяч рублей, но на практике такие суммы выплачиваются крайне редко, уточнила юрист.

Если же дом был застрахован, то владельцу положено возмещение по условиям договора, пояснила Дарья Морозова. Однако, если комиссия установит, что дом сгорел вследствие умышленного поджога, то государство и страховая компания выплачивать ничего не станут. Возмещение ущерба ляжет на плечи виновника, который по решению суда будет обязан выплатить деньги пострадавшим, сказала она.

Компенсации от страховых компаний обычно не превышают миллион рублей

Владелец жилья сам выбирает вариант страховки, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из крупных страховых компаний. По его словам, так называемая "Группа рисков 1" подразумевает проникновение осадков, обрушение кровли под давлением снега, схода снега с соседних строений. В "Группу рисков 2" входит расширенный список страховых случаев: компенсация будет возможна в случае пожара, взрыва, повреждения водой, короткое замыкание по причине нарушения норм и правил пожарной безопасности. Есть также компенсация расходов на временное проживание, возмещение ущерба в случае техногенной катастрофы и действий животных, а также в результате дефектов стройматериалов и просчетов проектирования.

Сумма взноса, как и размер компенсации, зависят от года постройки дома, площади и того, что именно будет застраховано: отделка и инженерное оборудование, движимое имущество, конструктивные элементы или гражданская ответственность перед соседями, уточнил сотрудник компании.

По его словам, каждый клиент выбирает сумму, на которую хочет застраховать то или иное имущество. Именно она и станет ключевой при оценке ежемесячного взноса страховой компании. По словам специалиста, сумма может варьироваться от нескольких тысяч рублей до нескольких сотен тысяч рублей – в зависимости от объекта. При этом суммы компенсаций могут достигать десятков миллионов рублей, но чаще не превышают миллион рублей.

Срок договора определяется индивидуально, но чаще всего это год или два. В случае ЧП для получения компенсации человеку прежде всего необходимо сообщить об происшествии в экстренные или аварийные службы, затем рассказать о случившемся страховой компании, зафиксировать ущерб сразу после происшествия, сфотографировав повреждения, а в госорганах получить результаты проверки о причинах пожара, подтверждающих, что случай является страховым. Затем страховая компания рассмотрит обращение и примет решение о компенсации, рассказал сотрудник компании.