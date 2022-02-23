23 февраля 2022, 07:42

Участковый в Кабардино-Балкарии обвинен в злоупотреблении полномочиями

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель в Эльбрусском районе в ходе бытового конфликта получил травмы, а участковый не зафиксировал это, так как житель ранее неоднократно жаловался на него, считает следствие.

По версии следствия, 19 ноября участковый в Эльбрусском районе получил от дежурного сообщение о бытовом конфликте, после чего прибыл на место. Один из участников конфликта получил вред средней тяжести, но участковый не составил рапорт об обнаружении признаков преступления.

"[Участковый действовал] из неприязненных отношений к заявителю, в связи с тем, что последний ранее неоднократно жаловался на него", – пояснило вечером 22 февраля на своем сайте следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии.

После того, как сотрудники Следкома начали проводить проверку, полицейский пытался уговорить очевидцев, чтобы они не давали против него показаний. Участковый обвинен по части 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", – отметило ведомство.

Комментариев от адвокатов обвиненного в злоупотреблении полномочиями участкового не поступало. К 07.10 мск 23 февраля на сайте МВД по Кабардино-Балкарии нет комментариев относительно информации следственного управления СКР по региону.

Часть 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 9 декабря 2021 года сотрудник отдела полиции Лескенского района Кабардино-Балкарии был задержан при получении 600 тысяч рублей от подозреваемого по уголовному делу. Полицейский был отстранен от работы.

Примечание:

"Два силовика в Кабардино-Балкарии осуждены за вымогательство взятки", "Судья в Кабардино-Балкарии обвинен во взяточничестве", "Следователь в Кабардино-Балкарии задержан по делу о взятке".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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