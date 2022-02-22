Меликов назначил Абдулмуслимова главой правительства Дагестана

22 февраля 2022, 23:35

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Глава Дагестана подписал указ о назначении Абдулмуслима Абдулмуслимова на должность председателя правительства республики.

Как писал "Кавказский узел", Абдулмуслим Абдулмуслимов временно возглавил правительство 17 февраля, после отставки по собственному желанию с поста премьер-министра Абдулпатаха Амирханова. Сегодня депутаты Народного собрания Дагестана одобрили назначение Абдулмуслимова главой правительства.

Указ о назначении Абдулмуслима Абдулмуслимова на должность председателя правительства Дагестана подписан сегодня главой республики Сергеем Меликовым. Об этом сообщается в информации на сайте главы Дагестана.

Важнейшим направлением своей работы Абдулмуслим Абдулмуслимов, выступая перед депутатами сегодня, назвал создание условий для комфортного проживания дагестанцев, обеспечение их безопасности и здоровья, а ключевым направлением в социальной сфере определил развитие образования. Также он указал на проблему загрязнения окружающей среды канализационными стоками, в первую очередь Каспийского моря, в числе приоритетов определил развитие транспортной инфраструктуры, а индустрию туризма выделил как одну из перспективных отраслей экономики Дагестана, говорится в сообщении на сайте правительства республики.

Абдулмуслим Абдулмуслимов занимал посты секретаря Совета безопасности Дагестана, министра сельского хозяйства. С 25 июля 2019 года он был зампредседателя правительства, следует из информации на сайте правительства Дагестана.