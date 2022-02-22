Абдулмуслим Абдулмуслимов. Фото https://riadagestan.ru/news/the_government_of_the/na_zasedanii_pravitelstva_dagestana_rassmotreli_vopros_realizatsii_investproektov_v_sfere_apk/

22 февраля 2022, 23:35

Меликов назначил Абдулмуслимова главой правительства Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Дагестана подписал указ о назначении Абдулмуслима Абдулмуслимова на должность председателя правительства республики.

Как писал "Кавказский узел", Абдулмуслим Абдулмуслимов временно возглавил правительство 17 февраля, после отставки по собственному желанию с поста премьер-министра Абдулпатаха Амирханова. Сегодня депутаты Народного собрания Дагестана одобрили назначение Абдулмуслимова главой правительства.

Указ о назначении Абдулмуслима Абдулмуслимова на должность председателя правительства Дагестана подписан сегодня главой республики Сергеем Меликовым. Об этом сообщается в информации на сайте главы Дагестана.

Важнейшим направлением своей работы Абдулмуслим Абдулмуслимов, выступая перед депутатами сегодня, назвал создание условий для комфортного проживания дагестанцев, обеспечение их безопасности и здоровья, а ключевым направлением в социальной сфере определил развитие образования. Также он указал на проблему загрязнения окружающей среды канализационными стоками, в первую очередь Каспийского моря, в числе приоритетов определил развитие транспортной инфраструктуры, а индустрию туризма выделил как одну из перспективных отраслей экономики Дагестана, говорится в сообщении на сайте правительства республики.

Абдулмуслим Абдулмуслимов занимал посты секретаря Совета безопасности Дагестана, министра сельского хозяйства. С 25 июля 2019 года он был зампредседателя правительства, следует из информации на сайте правительства Дагестана.

Напомним, решение об отставке Амирханова Сергей Меликов ранее объяснил тем, что Минфин России предложил назначить его руководителем республиканского управления Федерального казначейства. Уход Амирханова с должности премьер-министра стал результатом скрытого противостояния Меликова и сенатора Сулеймана Керимова, а Абдулмуслим Абдулмуслимов не представляет интересы какой-либо политической группы влияния и на месте премьера более удобен Меликову, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Примечание:

"Премьер-министр Дагестана Артем Здунов возглавил Мордовию", "Новый мэр Каспийска раскритиковал работу водоканала", "Пользователи соцсети отреагировали иронией на критику Меликова в адрес мэра Каспийска".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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