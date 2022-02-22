Полицейские пришли к астраханской активистке после антивоенного пикета

22 февраля 2022, 19:52

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Двое активистов провели в Астрахани одиночные пикеты против войны с Украиной. После этого к пикетчице Елене Байбековой приехали сотрудники полиции, рассказала сама активистка.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля была объявлена массовая эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию. По данным властей, за первые двое суток после объявления эвакуации в Ростовскую область прибыли 66 тысяч беженцев, еще 20 тысяч прибыли 22 февраля. Часть беженцев перевезены на поездах в другие регионы. В частности, в Волгоградскую область прибыл поезд с 433 беженцами. Вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны России предписано до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР "обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик, говорится в указах. Волгоградская активистка Тамара Гродникова вышла сегодня на пикет в Волгограде, требуя не допустить войны с Украиной, а также помочь беженцам.

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.

Сегодня двое астраханцев, в том числе активистка Елена Байбекова, провели около крупного торгового центра одиночные пикеты против войны с Украиной. В ходе пикета приходилось дважды прерываться, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Байбекова.

По ее словам, сначала пикет проходил около ТЦ "Ярмарка". Минут через 20 после его начала второй активист подошел к Байбековой и предложил уйти, потому что кто-то из окружающих вызвал полицию. Тогда оба пикетчика переместились к ТЦ "Айсберг", находящемуся в 5-7 минутах ходьбы. Там они простояли еще минут 15, после чего подъехала полицейская машина, из которой сотрудник полиции стал показывать какие-то знаки.

Пока полицейская машина разворачивалась, активисты собрались и ушли. Второй активист ушел домой сразу, а Байбекова вернулась к "Ярмарке" и пробыла там еще 15 минут, после чего поехала домой.

Как только активистка добралась до дома и зашла в квартиру, к ней начали стучаться люди, представившиеся полицейскими. Они заявили, что должны вручить активистке повестку, но Байбекова дверь открывать не стала. Эти люди стучались в ее дверь еще некоторое время, потом ушли. Как стало известно позднее, полицейские пошли к соседке активистки и стали опрашивать ее, с кем живет Байбекова, где работает, какой ведет образ жизни. Об содержании беседы Байбековой сообщила по телефону сама соседка.

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