Главное о выборах в парламент Абхазии 2022

02 марта 2022, 21:15

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12 марта пройдут выборы депутатов парламента Абхазии. Кто баллотируется на этих выборах, и каков расклад для оппозиции и власти, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Грузия считает Абхазию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Парламент Абхазии

Выборы нового состава абхазского парламента должны пройти 12 марта в 35 избирательных округах. Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля. Всего зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов (94 кандидата) и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.

Кого выдвигает оппозиция

По мнению редактора «Нужной газеты» Изиды Чания, оппозиция, в целом, дистанцируется от этих выборов. Самая большая оппозиционная партия – «Форум народного единства» - не выдвинула ни одного кандидата. Партия «Апсны» - двоих, а «Народная партия» - одного.

Оппозиция требовала хотя бы на полгода отсрочить выборы, пока не поменяют избирательную систему с мажоритарной на смешанную, так как, по ее мнению, нынешняя система не соответствует времени, не позволяет выдвижение кандидатов по партийным спискам.

Так ли однозначна вероятная победа власти

Административного ресурса и слабости оппозиции вполне достаточно, чтобы президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб смогли сформировать законодательный орган, способный в дальнейшем принять любой устраивающий исполнительную власть закон, в том числе и конституционный. Впрочем, журналист Инал Хашиг, считает, что такая победа может стать пирровой, лишив абхазский истеблишмент маневра как в отношении собственно населения, так и в отношениях с Россией .

Кандидаты по округам

Всего в выборах примет участие 109 кандидатов. В большинстве избирательных округов выдвинуто от двух до девяти . Избранным будет считаться тот, кто получил наибольшее число голосов от принявших участие в голосовании. Однако, в 5 и 10 округах зарегистрировано по одному кандидату. В этом случае для избрания им надо набрать более половины голосов избирателей .

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